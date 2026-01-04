Redel Viola, il 2026 inizia a Bari: al PalaBalestrazzi la sfida contro l’Adria

Poche ore alla palla a due 14° turno di serie B interregionale, alle 18:00 la Redel Viola al PalaBalestrazzi inizia il 2026 con la delicata trasferta contro la Tecnoeleva Adria Bari.

I neroarancio di coach Cadeo hanno chiuso in bellezza l’anno con l’importante vittoria al Palacalafiore contro Monopoli, e confermare il momento positivo vorrebbe dire consolidare la posizione in classifica (Matera a riposo oggi) e arrivare al giro di boa a ridosso della vetta dopo un inizio di stagione difficoltoso. Un finale di 2025 all’insegna della crescita, grazie ad alcune mosse di mercato e alla crescita individuale e della squadra sul campo.

L’avversario di stasera ha però voglia di riscatto di fronte al proprio pubblico dopo i tanti interventi nelle ultime settimane della società barese.

L’avversario

Fanalino di coda della classifica nel terzetto con Rende e Mola, l’Adria Bari ha vinto solo due scontri quest’anno proprio contro le due dirette avversarie nella corsa salvezza.

A novembre la società barese ha cercato di correggere alcune decisioni estive sostituendo Leonardo Resmini con Lazar Vujic (ala grande di 203 cm, classe 2004), mentre a dicembre ha rescisso con Dennis Osasumwen Erhaghewu.

Cambio anche in panchina: dopo l’esonero di Enrico Fabbri, il nuovo allenatore Sergio Carolillo, reduce dalle esperienze positive a Molfetta e Monopoli.

Sempre a dicembre, inoltre, sono stati acquistati Mattia Pietro Talluto (play classe 2005, per il reparto esterni) ad affiancare Palmisano e Madonna e Vasilije Musikic, rinforzo di peso e qualità per il reparto lunghi.

Out il capitano ed ex di turno Sadio Traore, e con l’ottimo Grassi (top scorer barese con 17 punti di media) a guidare i biancorossi, completano il roster la guardia classe 2006 Giovanni Rubino, il versartile Danilo Pavicevic, guardia/ala classe 2003 del Montenegro, l’esperta guardia tedescaTill Hornscheidt, Riccardo Calcagni (ala) e Sanounou Dabo, l’ottimo prospetto italo-maliano proveniente dalla B Toscana, classe 2004, che con i suoi 203 cm e il suo talento è un valido supporto alle rotazioni di coach Carolillo.

Arbitri della serata i signori Francesco Anselmi di Ruvo di Puglia e Francesco De Carlo di Lecce. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social delle due squadre.