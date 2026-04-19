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Redel Viola, ultima al Palacalafiore prima dei playoff: arriva l’Adria Bari 

Ospiti terzultimi ma in crescita e reduci da due vittorie consecutive

19 Aprile 2026 - 07:40 | di Renato Pesce

redel viola

Poche ore alla palla a due che stasera, sul parquet del Palacalafiore, vedrà impegnate la Redel Viola e l’Adria Bari nel penultimo turno di campionato.

È l’ultima gara della stagione regolare tra le mura amiche per i padroni di casa, che saluteranno il proprio pubblico in attesa di conoscere gli accoppiamenti per i tanto attesi playoff.

All’andata, la prima gara del 2026 per la Viola, nella trasferta in terra barese i neroarancio avevano ottenuto una vittoria netta nonostante un avvio di gara equilibrato grazie ai top scorer baresi Grassi e Musikic

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L’avversario

L’Adria Bari ha vissuto una stagione nei bassifondi della classifica assieme alle altre due cenerentole Mola e Rende, ed occupa il terzultimo posto in classifica con un record di 7 vittorie e 19 sconfitte stagionali.

Il rendimento altalenante in stagione ha spinto il club barese a rimettere mano all’organico ed allo staff tecnico, nel tentativo di cambiare passo dopo le scelte fatte in estate. Il primo intervento è arrivato a novembre, con l’uscita di Leonardo Resmini e l’ingresso di Lazar Vujic, ala grande del 2004 alta 203 centimetri. Un mese più tardi si è chiuso anche il rapporto con Dennis Osasumwen Erhaghewu.

Le novità non hanno riguardato soltanto il roster. In panchina, infatti, Enrico Fabbri è stato sollevato dall’incarico e al suo posto è arrivato Sergio Carolillo, tecnico reduce da esperienze positive tra Molfetta e Monopoli. Sempre a dicembre la società ha aggiunto altre due pedine: il playmaker classe 2005 Mattia Pietro Talluto, inserito nelle rotazioni degli esterni accanto a Palmisano e Madonna, e Vasilije Musikic, chiamato a dare peso e qualità sotto canestro.

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A trascinare i biancorossi c’è soprattutto Grassi, miglior realizzatore della squadra con una media di 17 punti a partita. Completano le rotazioni Giovanni Rubino, guardia del 2006, e altri due nuovi arrivi dal mercato, il montenegrino Danilo Pavicevic, esterno duttile nato nel 2003, e Diego Garcia Salort, combo guardia arrivata a gennaio dal campionato venezuelano, l’ala Riccardo Calcagni e Sanounou Dabo, prospetto italo-maliano del 2004 proveniente dalla Serie B toscana, lungo di 203 centimetri che rappresenta una risorsa importante nelle scelte di Carolillo.

Arbitri della serata i signori Carlo D’Amore e Amir Shamsaddinlou di Messina. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della Redel Viola.

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