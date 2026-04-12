Basket Serie B, Matera schiaccia Ragusa, la Viola vince a Monopoli. Classifica e risultati
La capolista scava il solco contro i siciliani già nella prima metà di gara, alla Tendostruttura di Monopoli la decide nel finale un sontuoso Laganà
12 Aprile 2026 - 19:55 | di Redazione
Si è conclusa la 28ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Girone F.
Alla Tendostruttura di Monopoli scontro ad altissima intensità tra i padroni di casa della Action Now e la Redel Viola. Difese intense e gara sempre aperta decisa nel finale dell’ultimo quarto da un sontuoso Laganà.
Sugli altri campi, la Dinamo Basket Brindisi vince nell’anticipo contro Barcellona, mentre nel match clou di giornata la Virtus Matera si conferma la migliore del girone grazie alla netta vittoria casalinga contro Ragusa.
Di seguito i risultati, la classifica e il prossimo turno.
Risultati 28ª giornata
Dinamo Basket Brindisi – Barcellona Basket 79-55
Action Now Monopoli – Redel Viola 68-76
Basket School Messina – Basket Corato 72-66
Virtus Matera – Virtus Ragusa 96-63
Bim Bum Rende – Svincolati Milazzo 77-60
Basket Academy Catanzaro – Mola New Basket 83-68
Adria Bari – Valentino Basket Castellaneta 88-84
Turno di riposo per Virtus Molfetta
Classifica
Virtus Matera 40
Redel Viola 38*
Virtus Ragusa 36
Dinamo Basket Brindisi 36
Basket Academy Catanzaro 32*
Barcellona Basket 30*
Action Now Monopoli 28*
Basket School Messina 28*
Virtus Molfetta 24
Svincolati Milazzo 24*
Valentino Basket Castellaneta 24*
Basket Corato 22
Adria Bari 14*
Bim Bum Rende 10*
Mola New Basket 6 *
*Una partita in meno
Prossimo turno
Barcellona Basket – Virtus Molfetta
Basket Corato – Bim Bum Rende
Redel Viola – Adria Bari
Svincolati Milazzo – Action Now Monopoli
Valentino Basket Castellaneta – Basket Academy Catanzaro
Virtus Ragusa – Basket School Messina
Mola New Basket – Dinamo Basket Brindisi
Turno di riposo per Virtus Matera