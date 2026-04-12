Redel corsara a Monopoli trascinata da Laganà

La Pallacanestro Viola ha affrontato per la ventottesima giornata di Serie B interregionale Girone F, in trasferta nella Tendostruttura, il Basket Monopoli. Molto equilibrio nella prima frazione di gioco, nel secondo quarto hanno provato ad allungare i neroarancio privi di Laquintana, i pugliesi hanno risposto colpo su colpo. Dopo l’intervallo lungo le due compagini hanno combattuto, le ultime azioni della terza frazione hanno visto la squadra di Coach Cadeo protagonista con i canestri di Fernandez e Fiusco, quest’ultimo trasformato dopo uno strepitoso recupero di Marangon. Nell’ultimo quarto di gioco decisive le triple di Laganà autentico trascinatore con 28 punti, insieme all’ottima difesa che ha fermato ogni tentativo di rimonta di Monopoli.

PRIMO QUARTO

Laganà subisce fallo, due su due dalla lunetta. Calisi dalla lunetta, due su due. Milosevic da sotto canestro. Ancora Milosevic in penetrazione, risponde Laganà. Calisi da tre, risponde Fernandez. Zupan da sotto canestro. Tripla di Maresca. Laganà da sotto segna e guadagna un libero, che trasforma. Laganà da sotto canestro. Coach Ponticiello chiama Time Out. Maresca in arresto e tiro. Diversi errori per compagine. Milosevic subisce fallo, due su due. A Zupan risponde Laganà. Ancora Laganà. Calisi per i padroni di casa. Clark per il +6 di Reggio Calabria. Spatti in step back. Si chiude il primo quarto sul 19 a 23.

SECONDO QUARTO

Spatti in allontanamento per il -2 di Monopoli. Ancora Spatti in allontanamento, per il pareggio. Laganà dalla lunga distanza. Coach Cadeo chiama Time Out. Fiusco da sotto canestro. Clark ruba palla e trasforma il canestro del +7. A Dincic risponde Marangon. Coach Ponticiello chiama Time Out. Tripla di Fiusco che vale il +10, risponde Dincic sempre da tre. Coach Cadeo chiama Time Out. Sirakov dalla lunetta, due su due. Marangon da sotto canestro. Maresca subisce un fallo antisportivo. Maresca trasforma due liberi. Spatti dalla media distanza. Zupan dalla lunetta, due su due. Si va all’intervallo lungo sul 34 a 39.

TERZO QUARTO

Dincic va a canestro. Marangon segna e guadagna un libero, che sbaglia. Dincic dalla lunetta, zero su due. Maresca in semi gancio, risponde Milosevic. Laganà subisce fallo, uno su due dalla lunetta. Calisi per il -4 di Monopoli. Laganà da sotto canestro. Tripla di Calisi. Penetrazione di Maresca. Calisi per il -3 di Monopoli. Tripla di Clark. Ancora Calisi, risponde Clark. Dincic per il -4. Spatti per i padroni di casa. Fernandez e poi Fiusco, che subisce fallo e trasforma i libero. Si va all’ultimo quarto sul 51 a 58.

QUARTO QUARTO

Tripla di Sirakov. Ancora Sirakov, subisce fallo, due su due dalla lunetta. Coach Cadeo chiama Time Out. Zupan dalla lunetta, uno su due. Marangon in penetrazione. Ancora Marangon. Dincic segna e subisce fallo, sbaglio il libero. Fiusco segna e subisce fallo. Coach Pointiciello chiama Time Out. Fiusco sbaglia il supplementare. Dincic dalla lunetta, due su due. Sirakov in penetrazione per il -1. Laganà, due su due dalla lunetta. Spatti dalla media distanza per il nuovo -1. Tripla di Laganà. Altro canestro di Laganà per il +6 della Viola. Dincic dalla lunetta, uno su due. Altra tipla di Laganà. Coach Ponticiello chiama Time Out. Zupan va a segno, risponde Laganà. Ponticiello chiama Time Out. Si chiude il match con la vittoria esterna della Redel, punteggio finale 68-76.

Leggi anche

Il tabellino

Climaway Monopoli Basket – Redel Viola Reggio Calabria 68-76 (19-23, 15-16, 17-19, 17-18)

Basket Monopoli: Indiveri NE, El ALgabani 0, Dinci 14, Spatti 12, Caron NE, Mastrotoaro 0, Calisu 16, Zupan 9, Casato NE, Milosevic 8, Sirakov 9. Allenatore Ponticiello

Redel Viola Reggio Calabria: Fiusco 10, Agbortabi 0, Marangon 13, Marinelli NE, Laganà 28, Fernandez 5, Zampa 0, Marini 0, Maresca 11, Clark 9. Allenatore Cadeo

Arbitri: Francesco Anselmi di Ruvo di Puglia e Giorgia Carella di Brindisi