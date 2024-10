Redel Viola in cerca di conferme: al Palacalafiore sbarca il Castanea di Messina

La Redel Viola torna subito in campo e il match di stasera alle 18.00 al Palacalafiore promette emozioni come quelle vissute in questo avvio di stagione.

L’avversario del quarto turno sbarca dall’altra sponda dello Stretto: i messinesi dell’ASD Castanea Basket guidati da coach Claudio Cavalieri vogliono confermare il buon inizio di campionato interrotto nel turno infrasettimanale dalla sconfitta contro la Svincolati Milazzo maturata nei secondi finali.

I neroarancio, nonostante la terza vittoria di fila a Rende nel primo derby calabrese, non hanno ancora convinto e soddisfatto coach Cadeo, che non vede sul parquet i frutti delle sue direttive e del lavoro svolto durante la settimana. In attacco ancora troppa confusione, ed anche la difesa, per il tecnico reggino, va a corrente alternata.

La Viola è in vetta alla classifica insieme alla Pallacanestro Angri, ma questo non basta al coach neroarancio che stasera contro i messinesi cerca conferme dalla prestazione della squadra.

L’avversario

Il progetto dell’ASD Castanea Basket, dopo la prima esperienza della scorsa stagione in B interregionale, riparte quest’anno più ambizioso che mai grazie all’unione di quattro realtà del basket messinese: unite nel sodalizio sportivo anche l’ASD San Matteo, la “Domenico Savio” e la Fortitudo Messina. Da quest’utima società arriva la guida tecnica di coach Claudio Cavalieri, mentre l’unico giocatore confermato nel roster del Castanea dello scorso campionato è il capitano Roberto Bellomo.

Squadra quindi rivoluzionata dai numerosi innesti del mercato estivo. Quintetto esperto e panchina giovane, questa la linea adottata dalla società messinese.

Occhio a Yordany Angarica, mvp nelle ultime due gare, ala esplosiva di origine peruviana ma romano di nascita. Arriva con lui, sempre dalla Smith Roma, l’ala piccola classe 2004 Tommaso Antolini.

Daniel Babb, australiano di 195 cm classe 1997 occupa lo slot dello straniero. Dario Boccasavia, ala mestierante con esperienze in B nazionale a Cremona, inserito nel progetto messinese anche come istruttore e responsabile della U17.

A rinforzare il settore degli esterni il 2003 Simone Roberto, play-guardia mortifera dall’arco e il play cubano Raul De La Cruz Villegas.

Sotto canestro l’esperto Samuele Valente, ex neroarancio, Danilo Becanovic, 2005 francese con origini montenegrine, un lungo moderno e pericoloso al tiro, e Alejo Zipperlen, grintoso argentino classe 2006.

Completano le rotazioni di coach Cavalieri i giovani Castriciano e Libro, l’ala Stefano Natalini e il duttile Noa Istrefi.

Arbitri della serata i signori Matteo Filesi di Chiaramonte Gulfi (RG) e Gianmarco Greco di Settingiano (CZ). La partita sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della Redel Viola.