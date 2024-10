È febbre neroarancio: Reggio riabbraccia la Redel Viola

Derby dello Stretto: la Redel Reggio Calabria sfida Castanea Basket. Tre vittorie consecutive per la Viola, in cerca del poker

Tre su tre e voglia di continuare su questa strada, migliorando. Aumentando le percentuali al tiro da tre e ai liberi, ma senza discussioni, provando a vincere ancora. La Redel Reggio Calabria ha voglia di poker e, alle ore 18 di domenica 13 ottobre 2024, affronta il Castanea Basket in un derby dello Stretto contro la compagine allenata dall’ex Claudio Cavalieri.

I neroarancio vogliono confermarsi in vetta, dopo le vittorie ottenute in casa di Marigliano e Rende e al Palacalafiore contro Barcellona.

Castanea Basket: un avvio convincente

Castanea si è resa protagonista di una partenza gagliarda: vittoria al Palalberti di Barcellona all’esordio, successo all’overtime in casa contro Rende con canestro decisivo di Roberto, e sconfitta al fulmicotone nel turno infrasettimanale contro Svincolati Milazzo.

Il roster di Messina è ampio, giovane e gagliardo, con giocatori incisivi come:

Babb , tiratore australiano

, tiratore australiano Il confermatissimo Bellomo

L’ex Samuele Valente

Boccasavia

Angarica

Simone Roberto

La febbre neroarancio

Fernandez e soci chiamano nuovamente a raccolta il pubblico: c’è febbre neroarancio in città.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Pallacanestro Viola e in condivisione sul portale partner Rac, Reggioacanestro, le notizie sul Basket Calabrese, con telecronaca di Giovanni Mafrici. Sarà inoltre visibile in TV sul canale 87 della televisione ufficiale Videotouring.

Arbitri della sfida

La sfida sarà arbitrata da: