Redel Viola-Barcellona, dentro o fuori: al Palacalafiore va in scena la decisiva Gara 3

Questa sera, alle 20:30, Redel Viola e Basket Barcellona si sfideranno sul parquet del Palacalafiore di Reggio Calabria nell’ultimo e decisivo atto dei quarti di finale playoff di Serie B.

Una vera e propria “bella” che mette in palio il pass per le semifinali e la prosecuzione del sogno promozione tra due squadre blasonate e ambiziose.

La serie

Una serie intensa ed equilibrata, specchio fedele di una post-season in cui nulla è scontato. Dopo la solida vittoria neroarancio in Gara 1, propiziata da un’ottima prova corale dei reggini, il copione si è capovolto al Palalberti. In Gara 2, i siciliani hanno saputo “sporcare” la partita, alzando la fisicità e la pressione difensiva, interrompendo la fluidità offensiva della Redel e rimandando ogni verdetto al definitivo match di questa sera.

Per gli uomini di coach Cadeo l’imperativo sarà ritrovare la lucidità smarrita in terra siciliana, stasera servirà una prova di assoluta maturità.

L’avversario

Il Basket Barcellona si presenterà al Palacalafiore con la voglia di andare avanti nei playoff e la consapevolezza di avere le carte in regola per fare il colpaccio. Le armi migliori dei siciliani contro la Viola si sono dimostrate la grande fisicità e la pressione difensiva, capaci di sporcare le percentuali della Redel come visto nell’ultimo match. In attacco, i giallorossi possono contare sui punti pesanti di elementi come l’ex Aguzzoli e Sebastianelli, tiratori mortiferi e sempre pronti a punire ogni minima disattenzione.

Sotto i riflettori, e spesso preso in consegna da capitan Fernandez, ci sarà soprattutto Lautaro Fraga: il talento argentino, apparso decisamente sottotono in Gara 2, è un autentico top-player per la categoria e cercherà il suo personale riscatto nel match più importante dell’anno.

Fondamentale, nelle rotazioni di coach Bartocci, l’apporto dei vari Malkic, Dancetovic e Galipò a garantire punti preziosi, mentre spetterà ai centimetri e ai muscoli di Cessel e Okereke il compito di fare a sportellate nel pitturato.

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Arbitri della serata i signori Luca Beccore di Messina e Arturo Tartamella di Erice (TP), la gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della Redel Viola.