Redel Viola, prova di forza contro l’Adria Bari. Vittoria casalinga per i neroarancio

La Pallacanestro Viola ha affrontato per la terza giornata di Play In Gold tra le mura amiche la Tecnoeleva Adria Bari. Traore il nuovo innesto, oltre a Dell’Anna e Boniciolli per i neroarancio. Il PalaCalafiore si è presentato in grande spolvero grazie al recente restyling ed attrezzato di cubo informativo. Buon inizio della squadra di Cadeo, i pugliesi hanno provato a rispondere, ma nel secondo quarto ha allungato la Viola, con un gioco corale convincente. Nella terza frazione di gioco il dominio è stato di Reggio Calabria che si è portata sul +22. Nell’ultimo quarto, qualche sussulto da parte degli ospiti. La squadra di Cadeo è stata abbastanza lesta ad arginare qualsiasi tentativo di rimonta.

PRIMO QUARTO

Un errore per compagine. I primi due punti sono di Tartamella. Tripla di Callara, risponde Ani (2-5). Ani per il -1 dei neroarancio. Boniciolli penetra e guadagna la lunetta (6-5), sbaglia il supplementare. Ani per il +3 dei padroni di casa. La tripla di Ani vale il +6. Console chiama Time Out. Rodriguez subisce fallo sul tiro da tre, due su tre ai liberi. Ani per il 14 a 7, risponde Callara dalla lunga distanza. Idiaru per il +7. Ad Anibaldi risponde Ani. Bangu guadagna la lunetta, due su due ai liberi. Callara dalla lunetta, due su due. Paulinus per il +9. Pelucchini per gli ospiti. Si chiude il primo quarto sul 23 a 16.

SECONDO QUARTO

Anibaldi subisce fallo, due su due. Paulinus per i padroni di casa, risponde Anibaldi. Simonetti per il +7. Pualinus penetra e subisce fallo, uno su due ai liberi. Ancora Paulinus dopo aver recuperato palla per il 30 a 20. Ancora Paulinus per il +12. Idiaru recupera palla e va sul 34 a 20. Console chiama Time Out. Lupo da tre. Coach Cadeo chiama Time Out. Bangu guadagna la lunetta, zero su due ai liberi. Rodriguez, due su due ai liberi. Ani per la Viola (36-25). Tartamella per gli ospiti. Dell’Anna ai liberi, due su due. Simonetti per il +13. 1:15 al termine. Pelucchini, due su due ai liberi. Callara segna e subisce fallo, trasforma il supplementare. Paulinus per il +11. Coach Cadeo chiama Time Out a meno di 6 secondi dal termine. Bangu in coast to coast a fil di sirena per il 45 a 32, si va all’intervallo lungo.

TERZO QUARTO

Ani dalla lunga distanza, risponde Callara sempre da tre. Dell’Anna guadagna la lunetta, uno su due. Dell’Anna per il 52 a 35. Idiaru da sotto canestro. Callara dal perimetro. Tartamella dalla lunetta, due su due. Boniciolli segna e guadagna un libero, che trasforma. Diversi errori per compagine. Idiaru per il +20, risponde Tartamella. Simonetti dalla lunga distanza. Console chiama Time Out. Tartamella da sotto. Boniciolli da tre per il 66 a 44. Tartamella per gli ospiti, risponde Simonetti. Dell’Anna recupera palla. Console chiama Time Out. Donati dalla lunetta, uno su due. Pelucchini dalla lunetta, uno su due. Anibadi allo scadere per il 71 a 49.

ULTIMO QUARTO

Anibaldi per gli ospiti segna e trasforma il supplementare. Rodriguez dalla lunga distanza, anche Callara da tre. Cadeo chiama Time Out sul 71 a 58. Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Simonetti guadagna la lunetta, zero su due. Dell’Anna per la Viola. Tartamella per il -13 degli ospiti. 5:29 al termine. Boniciolli per la Viola. Console chiama Time Out. Cessel guadagna la lunetta, due su due ai liberi. Ani da tre. Traore entra in campo. Tartamella dalla lunetta, due su due. Pelucchini dalla lunetta, due su due. Ani segna e guadagna la lunetta. In campo anche gli under Marinelli e Nicolò. Ani non trasforma il libero a sua disposizione. 1:16 al termine. Madonna guadagna la lunetta, due su due. Ani da tre. Marinelli attacca il ferro per il definitivo 87 a 66. La Redel si aggiudica il match contro i pugliesi.

Il tabellino

REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA – TECNOELEVA ADRIA BARI 87-66 (23-16, 22-16, 26-17, 16-17)

Arbitri della serata i signori Gianmarco Greco di Settingiano (Cz) e Giuseppe Catania di Barcellona Pozzo di Gotto (Me).