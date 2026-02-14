Redel Viola, Cadeo: ‘Vedo un gruppo contento di giocare insieme, ma per la legge dei grandi numeri…’

"Adesso possiamo alzare l’intensità, sapendo che abbiamo più rotazioni e quindi più minuti di qualità”

Una vittoria “dalle mille sfaccettature”. Così coach Giulio Cadeo descrive il successo della Redel Reggio Calabria a Mola, che vale il primato in solitaria in classifica. Una gioia resa ancora più dolce dalla contemporanea sconfitta di Ragusa contro Brindisi.

“È sempre durissima contro Mola una squadra che sinceramente ha stupito un po’ tutti gli addetti ai lavori. Corrono, segnano e mettono tantissima grinta. Però è venuta fuori l’esperienza, il carattere, la voglia di portare a casa il primo posto da soli”.

Il coach neroarancio ripercorre le difficoltà iniziali del match.

“Avevamo tanti motivi per fare bene, ma Mola è una squadra che non si può sottovalutare. Hanno un gioco diverso dalle altre, tanto uno contro uno, ritmo altissimo, difficile da schematizzare. Abbiamo fatto fatica, poi fortunatamente con maggiore attenzione e intensità siamo rientrati. L’avevamo sistemata, ma lì dobbiamo fare un passo avanti: bisogna essere bravi a chiudere certe partite”.

Domenica alle ore 18 arriva al PalaCalafiore una squadra che ha già battuto la Redel all’andata, rinforzata dal nuovo innesto Antanas Tamulis al posto dell’americano Shannon. Cadeo non abbassa la guardia.

“Saranno tutte difficili. Oltretutto loro avranno Diaz, che non c’era all’andata, e questo nuovo straniero. Sono una squadra fisica e tecnica. Ragione in più per essere pronti e partire col piglio giusto”.

L’atmosfera in seno al gruppo è più che positiva.

“Vedo un gruppo contento di giocare insieme. È chiaro che prima o poi arriverà una sconfitta, per la legge dei numeri, ma più tardi arriva meglio è. Noi dobbiamo pensare a costruire sempre di più la solidità di questa squadra in vista dei momenti importanti che verranno”.

Spazio anche al nuovo acquisto Matteo Marangon, lungo dalle caratteristiche diverse rispetto ai pari ruolo già in rosa. Cadeo non nasconde la soddisfazione.

“Lo conoscevamo molto bene da avversario, è un ragazzo tosto, pronto a dare tanto per la causa. Si è inserito immediatamente nel gruppo, sia per le sue caratteristiche personali sia perché i ragazzi lo hanno accolto nella maniera migliore”.

L’innesto completa finalmente il reparto lunghi.

“Sappiamo che ha caratteristiche che non avevamo e il campionato è lungo. Questo ci darà un’ulteriore chance. Adesso possiamo alzare l’intensità, sapendo che abbiamo più rotazioni e quindi più minuti di qualità”.