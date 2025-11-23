Redel Viola, coach Cadeo: ‘Il nostro gioco è quello dimostrato con Ragusa’
La mentalità della squadra che desidera l'allenatore è quella dimostrata contro la capolista
23 Novembre 2025 - 21:31 | Redazione
L’allenatore della Redel Viola si è presentato in conferenza stampa molto soddisfatto per la vittoria casalinga contro la capolista Virtus Ragusa ringraziando i suoi giocatori per l’impegno profuso durante il match del Palacalafiore.
“Quando noi riusciamo a giocare in questa maniera, quindi con attenzione, con determinazione, siamo questa squadra, le avvisaglie si erano viste a Corato e oggi abbiamo continuato, è quello che ci si è detto in settimana, che Corato non doveva rimanere un episodio isolato e i ragazzi sono stati bravissimi, perché al di là di veramente, poi ci si arrabbia sempre in panchina perché si vorrebbe sempre la perfezione, però al di là di qualche errore, devo dire che comunque l’attenzione e la concentrazione dei ragazzi c’è stata per tutta la partita e questa è la cosa più importante. Per quanto riguarda la partita, tante volte si va sopra come siamo andati noi bene, poi ci sono dei momenti che l’ha fatto in un certo momento Ragusa che poteva rientrare. Tutte le volte che ha fatto questi parziali, noi siamo stati bravi a ritornare a fare quello che dovevamo fare e rimandarli indietro, quindi è stata questa la partita”.
Sulla nuova versione della Viola con Marco Laganà
“Sì direi che veramente siamo solo all’inizio e poi penso una cosa, quando si hanno dei giocatori di un certo livello che capiscono il basket, possono giocare anche cinque guardie, il fatto che Marco Laganà sia inserito subito con i ragazzi è perché la qualità dei ragazzi che c’erano, che ci sono e Marco che è arrivato non si fa fatica, la pallacanestro è una, non serve stare insieme tanto tempo per capirsi e questa è la nostra fortuna, però se poi dopo non sei umile, non lotti viene vanificato. In allenamento hanno dimostrato di poter stare insieme tutti e tre. Le scelte dipendono anche dall’avversaria“.