Redel Viola, coach Cadeo: ‘Il nostro gioco è quello dimostrato con Ragusa’

L’allenatore della Redel Viola si è presentato in conferenza stampa molto soddisfatto per la vittoria casalinga contro la capolista Virtus Ragusa ringraziando i suoi giocatori per l’impegno profuso durante il match del Palacalafiore.

“Quando noi riusciamo a giocare in questa maniera, quindi con attenzione, con determinazione, siamo questa squadra, le avvisaglie si erano viste a Corato e oggi abbiamo continuato, è quello che ci si è detto in settimana, che Corato non doveva rimanere un episodio isolato e i ragazzi sono stati bravissimi, perché al di là di veramente, poi ci si arrabbia sempre in panchina perché si vorrebbe sempre la perfezione, però al di là di qualche errore, devo dire che comunque l’attenzione e la concentrazione dei ragazzi c’è stata per tutta la partita e questa è la cosa più importante. Per quanto riguarda la partita, tante volte si va sopra come siamo andati noi bene, poi ci sono dei momenti che l’ha fatto in un certo momento Ragusa che poteva rientrare. Tutte le volte che ha fatto questi parziali, noi siamo stati bravi a ritornare a fare quello che dovevamo fare e rimandarli indietro, quindi è stata questa la partita”.