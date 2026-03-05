Anticipo di B Interregionale: al Palacalafiore la Viola in cerca di riscatto contro Corato

Poche ore alla palla due al Palacalafiore per l’anticipo del 23 turno di Serie B Interregionale. I padroni di casa della Redel Viola affrontano la Basket Corato di coach Verile, un match che la capolista reggina dovrà affrontare col giusto approccio sin dalle prime battute per riprendere il cammino vincente interrotto dalla trasferta di Milazzo.

Una battuta d’arresto, quella di domenica scorsa in terra siciliana, che ha riacceso il dibattito sulle qualità della squadra neroarancio in vista delle fasi calde della stagione, e la gara di stasera può dare le risposte che chiede l’esigente pubblico di Pentimele.

L’avversario

La Basket Corato si presenta come una squadra profonda, con rotazioni ampie e diversi terminali offensivi. Rispetto alla gara d’andata, il roster mantiene l’ossatura principale, ma nelle ultime uscite si nota una gerarchia più definita nelle responsabilità offensive della squadra pugliese.

I nero-verdi puntano su ritmo alto, intensità difensiva e tanti uomini in grado di produrre punti.

Il primo riferimento resta Marco Pio Manisi, play-guardia da oltre 11 punti di media in stagione. All’andata fu tra i protagonisti e nell’ultima gara vinta ha confermato il suo peso offensivo. Un realizzatore puro, e accanto a lui c’è Diego Nahuel Corral, lungo di grande impatto (16.3 punti di media). Importante anche l’apporto della giovane guardia classe 2005 Andrea Paoletti (12.8 di media).

Occhio alle soluzioni dalla panchina come Santiago Cabodevilla, assente all’andata e capace di cambiare ritmo alla partita: 17 punti nell’ultima gara, segnale chiaro della sua pericolosità.

Sotto canestro Corato alterna fisicità e atletismo. Il lungo argentino Marcelo Armando Dip garantisce presenza interna e punti, mentre il capitano Giuseppe Nicolò Basile (11.4 di media) offre energia ed esperienza.

Leggi anche

Completano le rotazioni elementi come Ginas Mulevicius, Joaquin Roman Diaz, Marco Capasso, e l’ultimo acquisto, già all’esordio nella gara contro Mola, l’ala classe 2006 Andrea Braga.

Arbitri della serata i signori Daniele Barbagallo di Acireale (CT) e Federico Catalano di Pedara (CT). La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della squadra di casa.