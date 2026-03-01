Basket Serie B, la Viola cade a Milazzo, Ragusa e Matera in vetta. Classifica e risultati
I neroarancio sbattono contro il muro della difesa biancazzurra e subiscono la quinta sconfitta stagionale
01 Marzo 2026 - 20:07 | di Redazione
Si è conclusa la 22ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Girone F.
Al PalaMilone di Milazzo la Redel Viola difende il primato in solitaria in classifica contro i padroni di casa, gli Svincolati di coach Priulla. I padroni di casa partono subito con un approccio più deciso e coraggioso e prendono dalle prime battute il controllo di gara e punteggio. La capolista Viola prova a recuperare ma sbatte contro il muro della difesa biancazzurra e subisce la quinta sconfitta stagionale.
Sugli altri campi, la Virtus Ragusa sbaraglia tra le mura amiche il fanalino di coda Mola New Basket, mentre la Basket Corato, prossima avversaria della Redel Viola al Palacalafiore, vince lo scontro in casa contro la Valentino Basket Castellaneta.
Di seguito i risultati, la classifica e il prossimo turno.
Risultati 22ª giornata
Virtus Ragusa – Mola New Basket 101-78
Bim Bum Rende – Dinamo Basket Brindisi 68-76
Basket Corato – Valentino Basket Castellaneta 71-69
Basket School Messina – Virtus Molfetta 87-80
Virtus Matera – Barcellona Basket 75-61
Svincolati Milazzo – Redel Viola 79-64
Action Now Monopoli – Basket Academy Catanzaro (inizio ore 20:00)
Turno di riposo per Adria Bari
Classifica
Redel Viola 30*
Virtus Ragusa 30
Virtus Matera 30
Dinamo Basket Brindisi 28
Action Now Monopoli 24*
Basket Academy Catanzaro 24
Virtus Molfetta 20
Basket School Messina 22*
Svincolati Milazzo 22
Barcellona Basket 20
Valentino Basket Castellaneta 18*
Basket Corato 18
Adria Bari 8*
Mola New Basket 6 *
Bim Bum Rende 6*
*Una partita in meno
Prossimo turno
Redel Viola – Basket Corato
Dinamo Basket Brindisi – Action Now Monopoli
Valentino Basket Castellaneta – Virtus Ragusa
Barcellona Basket – Basket School Messina
Mola New Basket – Virtus Matera
Basket Academy Catanzaro – Adria Bari
Virtus Molfetta – Bim Bum Rende