Basket Serie B, la Viola cade a Milazzo, Ragusa e Matera in vetta. Classifica e risultati

Si è conclusa la 22ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Girone F.

Al PalaMilone di Milazzo la Redel Viola difende il primato in solitaria in classifica contro i padroni di casa, gli Svincolati di coach Priulla. I padroni di casa partono subito con un approccio più deciso e coraggioso e prendono dalle prime battute il controllo di gara e punteggio. La capolista Viola prova a recuperare ma sbatte contro il muro della difesa biancazzurra e subisce la quinta sconfitta stagionale.

Sugli altri campi, la Virtus Ragusa sbaraglia tra le mura amiche il fanalino di coda Mola New Basket, mentre la Basket Corato, prossima avversaria della Redel Viola al Palacalafiore, vince lo scontro in casa contro la Valentino Basket Castellaneta.

Di seguito i risultati, la classifica e il prossimo turno.

Risultati 22ª giornata

Virtus Ragusa – Mola New Basket 101-78

Bim Bum Rende – Dinamo Basket Brindisi 68-76

Basket Corato – Valentino Basket Castellaneta 71-69

Basket School Messina – Virtus Molfetta 87-80

Virtus Matera – Barcellona Basket 75-61

Svincolati Milazzo – Redel Viola 79-64

Action Now Monopoli – Basket Academy Catanzaro (inizio ore 20:00)

Turno di riposo per Adria Bari

Classifica

Redel Viola 30*

Virtus Ragusa 30

Virtus Matera 30

Dinamo Basket Brindisi 28

Action Now Monopoli 24*

Basket Academy Catanzaro 24

Virtus Molfetta 20

Basket School Messina 22*

Svincolati Milazzo 22

Barcellona Basket 20

Valentino Basket Castellaneta 18*

Basket Corato 18

Adria Bari 8*

Mola New Basket 6 *

Bim Bum Rende 6*



*Una partita in meno

Prossimo turno

Redel Viola – Basket Corato

Dinamo Basket Brindisi – Action Now Monopoli

Valentino Basket Castellaneta – Virtus Ragusa

Barcellona Basket – Basket School Messina

Mola New Basket – Virtus Matera

Basket Academy Catanzaro – Adria Bari

Virtus Molfetta – Bim Bum Rende