La Redel Viola fermata al PalaMilone dalla dirompente Svincolati Milazzo

La Pallacanestro Viola ha affrontato per la sesta giornata di ritorno di Serie B interregionale girone F la Svincolati Milazzo al PalaMilone. Completo equilibrio durante la prima metà del match. I padroni di casa si sono portati avanti nella terza frazione con una dirompente forza offensiva. Nell’ultimo quarto ha continuato a segnare la squadra di coach Priulla ed ha fermato ogni tentativo di rimonta della Redel. Si interrompe così la striscia positiva di dieci vittorie della Viola Reggio Calabria.

PRIMO QUARTO

Bolletta subisce fallo, due su due per lui dalla lunetta. Diversi errori offensivi della Viola. Bolletta piazza la tripla del 5 a 0. Malual segna e subisce fallo, non trasforma il libero. Fernandez dalla lunetta, due su due. Malual in sospensione. Laquintana segna cinque punti consecutivi, 9 a 7. Maiorana, due su due dalla lunetta. Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Maioriana piazza la tripla del +7, risponde Laquintana sempre dall’arco. Malual per il 16 a 10. Laquintana segna e subisce fallo, trasforma il libero. Laganà in tap-in per il -1. Spada per il +4. Laquintana subisce fallo, tre tiri liberi trasformati. Si chiude il primo quarto 19 a 18.

SECONDO QUARTO

Druzheliubov quattro punti consecutivi. Malual in step back. Cadeo chiama Time Out. Costa da tre. Laganà dalla lunetta, due su due. A Laquintana risponde Costa. Maiorana per il +9. Laganà e poi Marini. Costa da tre, risponde Clark. Malual in sospensione. Coach Priulla chiama Time Out. Marini da sotto. A Marini risponde Druzheliubov . Coach Priulla chiama Time Out. Si va all’intervallo lungo sul 38 a 36.

TERZO QUARTO

Costa per il +4. Tripla di Skesters. Maiorana per il +10. Skesters per il 48 a 36. Coach Cadeo chiama Time Out. Tripla di Costa. Laquintana dalla lunetta, due su due. A Malual risponde Laquintana dalla lunga distanza. Ancora Costa da tre. Marini dalla lunetta, due su due. Laganà in penetrazione. Coach Priulla chiama Time Out. Malual per il +14. Laganà dalla lunetta, due su due. Marangon dalla lunetta, uno su due. Laganà a fil di sirena per il 58 a 49, con questo punteggio si va all’ultimo quarto.

ULTIMO QUARTO

Skesters per il +11. Marini in step back. Bolletta da tre. Skesters dalla lunetta, due su due. Clark subisce fallo. Cadeo chiama Time Out. Tripla di Marini. Costa dalla lunetta, uno su due. Fiusco in penetrazione. Spada dalla lunga distanza. Costa per il +16 a tre minuti dal termine. Laquintana dalla lunetta, due su due. Bolletta in penetrazione. Malual per Milazzo. Laganà dalla lunetta, due su due. Tripla di Aiello. Clark per la Viola. Laquintana, due su due dalla lunetta. Gli ultimi secondi sono gestiti dai padroni di casa. Il risultato finale è di 79 a 64 per la Svincolati Milazzo.

Il tabellino

Svincolati Milazzo – Redel Viola Reggio Calabria 79-64 (19-18, 19-18, 20-13, 21-15)

Svincolati Milazzo: Maiorana 10, Malual 16, Costa 19, Spada 6, Druzheliubov 6, Letizia 0, Aiello 3, Bolletta 10, Skester 9, La Bua NE. Allenatore Priulla

Redel Reggio Calabria: Abortabi NE, Fiusco 2, Marangon 1, Laganà 14, Fernandez 4, Zampa 0, Marini 9, Maresca 2, Clark 6, Laquintana 26. Allenatore Cadeo

Arbitri: Giunta di Ragusa e Fiannanca di Siracusa.