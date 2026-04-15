Cannizzaro: ‘Se dovessi diventare Sindaco, la Reggina sarà uno dei primi dossier di cui mi occuperò’

A margine della conferenza riguardante l’approvazione dell’Emendamento Cannizzaro tenutasi nel pomeriggio di oggi presso la sede del reggino Francesco Cannizzaro, abbiamo sentito l’onorevole in merito alle ultime vicende che stanno riguardando la Reggina e le trattative per la cessione: “Le dico molto onestamente che non so cosa si stia muovendo intorno alla Reggina riguardo l’imprenditoria locale, so soltanto che mi muovo a prescindere soprattutto se c’è da portare soluzioni nel contesto cittadino. Al momento preferisco fare da osservatore per capire cosa si sta muovendo attorno a questa straordinaria realtà. Qualche giorno fa ho dichiarato che secondo me l’attuale patron (Ballarino) va solo ringraziato per quello che ha fatto in questi anni, perchè quando viene una persona da fuori a investire e a dare un contributo, giusto o sbagliato, criticabile o da sostenere, comunque è un dato positivo.

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Nonostante io non abbia alcun tipo di rapporto se non di cordialità, a livello istituzionale dico grazie. E’ chiaro, però, che a differenza di qualche altro non auspico i dieci anni di serie D, perchè se mi candido a sindaco di questa città per portarla in serie A, e parlo della città, contestualmente le realtà principali di questa città devono camminare di pari passo. Quindi, se dovessi diventare il Sindaco e la Reggina, diciamo, riscontrerà delle difficoltà che ad oggi evidentemente iniziamo a toccare con mano, le posso assicurare che sarà uno dei primi dossier di cui mi occuperò“.