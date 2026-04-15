Reggio, auto si ribalta sulla tangenziale del porto: traffico rallentato e Polizia sul posto
L'incidente ha causato rallentamenti. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale e un'ambulanza
15 Aprile 2026 - 19:08 | di Redazione
Incidente nel pomeriggio di oggi sulla tangenziale del porto di Reggio Calabria, in direzione nord. Un’auto si è ribaltata per cause in corso di accertamento.
Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia Stradale, impegnate nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza dell’area. Presente anche un’ambulanza.
Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte. L’incidente sta provocando rallentamenti alla circolazione nel tratto interessato.
Articolo in aggiornamento.
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