Redel Viola dominante al Palacalafiore: contro Castellaneta decima vittoria consecutiva

E sono 10. Al palacalafiore di Reggio Calabria la Redel Viola mantiene la vetta della classifica grazie a una vittoria autorevole e corale contro la pur valida compagine pugliese della Valentino Basket Castellaneta.

Un successo che i neroarancio hanno coltivato sin dal primo quarto e dai primi possessi, imponendo ad ogni azione maggior qualità in fase offensiva ed un’intensità in difesa che ha, di volta in volta nelle varie fasi della partita, messo le distanze fra le due squadre con un punteggio mai in discussione.

Coach Cadeo ribalta la sconfitta dell’andata e ottiene dal gruppo una risposta più che convincente nell’approccio e nella gestione della gara. Le rotazioni della profonda panchina neroarancio sono il valore aggiunto che aumenta il divario con le avversarie di turno, e Castellaneta non ha mai avuto grosse possibilità di dimostrare il contrario. Ed anche l’ultimo arrivato Marangon, dopo un inizio timido, ha timbrato il cartellino e festeggerà in settimana con un bel vassoio di pasticcini.

La partita

Difesa a uomo per le maglie nere di Castellaneta e per i padroni di casa, gara subito agguerrita sin dal primo quarto. Gli ospiti cercano di far girare palla e trovare uomini liberi sul perimetro ma restano imprecisi. La difesa della Viola aumenta i giri, in attacco si sfrutta fisico e tempismo con blocchi e pick and roll, e Laquintana in contropiede inizia a mettere le distanze tra le due squadre.

Nel secondo quarto buono il contributo di Fiusco, con la gara che prosegue su buoni livelli di intensità. La capolista Redel Viola usa ancora la sua arma preferita, difesa e contropiede, e possesso dopo possesso allunga fino al +13 34-21 a metà secondo quarto. Laganà corre e sforna assist, Marangon fa il suo esordio ma paga ancora l’emozione con poca precisione dalla lunetta e falli gratuiti in difesa.

Zampa da 3 allunga sul +16, 43-27. D’apice e Contini combattono sotto canestro contro l’ottimo Agbordabi, ma i neroarancio continuano a tagliare la difesa avversaria con penetrazioni efficaci. Buono con un gioco di prestigio cerca di tenere aggrappati i ragazzi di coach Luisi che vanno al riposo sotto di dieci, 47-37.

Nel terzo quarto Ojo (top scorer dei pugliesi con 12 punti) prende la squadra sulle spalle e cerca di riaprire la gara, ma la circolazione di palla dei neroarancio apre le maglie avversarie e Clark e Laquintana (miglior realizzatore della serata con 18 punti) da tre allungano ancora. Castellaneta sembra accusare il colpo, in attacco prova dalla lunga a ridurre le distanze ma gioca con frenesia (1/21 da tre a fine gara per Castellaneta) e si lascia infilare in contropiede dagli ottimi Fiusco e Agbordabi con il capitano Fernandez a sfornare assist. Il terzo quarto si chiude sul +23, 68-45.

Ultimo quarto, la Viola ha un buon vantaggio da gestire ed inizia a giocare col cronometro sfruttando a fondo i 24 secondi. La qualità dei padroni di casa ha possesso dopo possesso il sopravvento, Marini (mvp della gara con 14 punti, 6 rimbalzi e 19 di valutazione) e Agbortabi lottano e catturano rimbalzi preziosi mantenendo il controllo del gioco e del punteggio. La gara scorre tranquilla tra le mani neroarancio, dopo vari tentativi anche l’ultimo arrivato Marangon mette la sua firma in tabellino col nuovo massimo vantaggio della Viola +28: 78-50.

Viola con autorità chiude la gara e vince la decima partita consecutiva mantenendo la vetta in solitaria. Entrano anche i giovani Marinelli e Ripepi, finisce 80-54.