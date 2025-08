Redel Title Sponsor Viola, il GM Vita: ‘Un onore portare il nome di un’azienda del nostro territorio’

REDEL ancora a fianco della Viola nella stagione sportiva 25/26. La Viola porterà con orgoglio il Naming dell’azienda reggina, eccellenza del settore della progettazione, costruzione e manutenzione di reti elettriche.

La famiglia Barreca, titolare della REDEL, storica azienda fondata nel 1981, ha trasformato negli anni la propria attività con una visione sistemica sulle proprie potenzialità di sviluppo rendendo Redel leader nel settore, espandendo dunque le proprie attività e distinguendosi per affidabilità e professionalità su tutto il territorio nazionale ma non solo.

Nel corso degli anni, seguendo l’evoluzione del mercato, la REDEL si è specializzata nell’esecuzione di opere complementari allo svolgimento dell’attività preliminare, opere civili, impianti tecnologici ed energie rinnovabili. Il settore delle telecomunicazioni rientra tra i principali mercati in cui l’azienda opera realizzando infrastrutture chiavi in mano.

“Siamo estremamente soddisfatti di essere al fianco della Pallacanestro Viola per il secondo anno consecutivo. Questa non è solo una sponsorizzazione, ma un progetto condiviso che nasce lo scorso anno e guarda al futuro con grande determinazione. Per noi rappresenta un investimento nel territorio, nelle persone e nei valori in cui crediamo. La Viola è molto più di una squadra di basket. È un simbolo della nostra provincia e della Calabria intera, un punto di riferimento per i giovani e per tutti gli appassionati. Insieme condividiamo una visione che mette al centro lo sport come motore di crescita sociale, la sostenibilità ambientale e l’inclusione. Vogliamo contribuire a costruire una realtà solida, che duri nel tempo e che sia in grado di generare valore per tutta la comunità. Stiamo lavorando con la società a una serie di attività che coinvolgano le scuole, i centri sportivi e le famiglie. Vogliamo portare il basket nei quartieri, stimolare i giovani a credere nei propri sogni e sensibilizzare sul tema della sostenibilità. Per Redel, lo sport è un linguaggio universale, e attraverso la Viola vogliamo parlare a tutta la Calabria”.