La Redel Viola debutta a Brindisi: sfida alla Dinamo di coach Cristofaro

Dopo tanta attesa è finalmente arrivato il momento della prima palla a due della stagione. Si gioca alle 18:00 al Palazumbo in casa della Dinamo Brindisi la prima di campionato per la Redel Viola guidata per il secondo anno consecutivo da coach Cadeo.

Dopo l’aperitivo estivo del Trofeo Sant’Ambrogio conquistato tra le mura amiche dai neroarancio, inizia così la nuova rincorsa verso la tanto agognata promozione, una “risalita” che una piazza storica come quella di Reggio attende (e meriterebbe) da ormai troppi anni.

E il primo avversario verso l’obiettivo prestigioso è la Dinamo Brindisi dell’ottimo coach Antonio Cristofaro, che dopo la positiva stagione conclusa ha rinnovato con la società pugliese fino al 2027.

L’avversario: la Dinamo Brindisi

La Dinamo Brindisi si presenta ai nastri di partenza con un roster giovane e dinamico, affidato ancora una volta alla guida esperta di coach Antonio Cristofaro. In cabina di regia e nel reparto esterni spiccano Nenad “Neno” Jovanovic, confermato dopo un’ottima stagione segnata purtroppo da un infortunio che lo aveva costretto a fermarsi, e Dimitrije Stankovic, guardia serba classe 2006 arrivata da Roseto dopo una stagione di grande crescita. Accanto a loro ci saranno anche due giovanissimi: Giuseppe Sannelli, guardia del 2007 proveniente dalla Virtus Taranto, e il play-guardia classe 2008 Emanuele Pantile, rientrato a Brindisi dopo l’esperienza formativa a Latina.

Sotto canestro e nel reparto ali non mancano fisicità e versatilità. Il lituano Karolis Sapiega, capace di giocare sia da ala piccola che da ala forte, rappresenta un innesto prezioso per la squadra, mentre Alfonso Di Ianni, confermato dopo una stagione da assoluto protagonista, garantisce solidità e completezza su entrambe le metà campo. A completare il pacchetto ci sono il giovane talento maliano Cherif Cissè Ousmane, classe 2006, il talentuoso “jolly” classe 2008 Andrea Costabile, e Giovanni Greco, alla sua quinta stagione in biancazzurro, pronto a mettere a disposizione energia, intensità e grande impatto difensivo.

Leggi anche

A guidare lo spogliatoio resta invece Vincenzo Pulli, capitano storico e colonna della Dinamo, che vestirà i colori biancazzurri per il sesto anno consecutivo confermandosi leader tecnico e carismatico.

Arbitri della serata i signori Lino Laveneziana di Monopoli, (BA) e Aldo Procacci di Corato (BA).