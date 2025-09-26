Redel Viola, un ex giocatore neroarancio nello staff tecnico

La Redel Reggio Calabria comunica l’ingresso di Giovanni Rugolo nello staff tecnico come assistant-coach. Sarà anche l’allenatore dell’Under19-Gold.

Classe 1981, cresciuto nel minibasket della Pallacanestro Viola, ritrova i colori neroarancio, lui che in Serie A1 è stato l’unico reggino ad indossarne la fascia di capitano.

Compagno di squadra di Manu Ginobili e sotto la guida tecnica di Gaetano Gebbia, è stato anche premiato MVP nel 2012 in un torneo 3vs3 della Nike direttamente da Kobe Bryant, senza dimenticare i tre scudetti CSI che arricchiscono il suo palmares di trofei. Rugolo, alle latitudini dello Stretto, ha bisogno di ben poche presentazioni circa la sua carriera da cestista che l’ha visto girare gran parte della Penisola (Firenze, San Severo, Casale Monferrato e non solo).

Da qualche anno ha iniziato il suo percorso da allenatore e sposa con entusiasmo il progetto Redel, pronto a dare il proprio contributo non solo in prima squadra, ma anche nel settore giovanile.

“Ritorno in pista con grande entusiasmo, in una squadra che ha voglia di far bene – conferma Rugolo. – Coach Cadeo lo conosco già per via delle ‘battaglie sportive’ nei miei anni in B1 e poi è stato mio allenatore l’anno in A2 a Matera. Sono pronto a mettere a disposizione di tutti in ragazzi le mie esperienze da giocatore e da allenatore”.

Alle parole di Giovanni, fa eco il DS Vincenzo Meduri.

“Siamo felici che Giovanni faccia parte del nostro staff tecnico. È un allenatore nazionale, ha l’esperienza e la competenza giuste, per dare il suo apporto alla prima squadra ed al nostro settore giovanile”.

Benvenuto a Giovanni e buon lavoro.