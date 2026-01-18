Redel Viola, al Palacalafiore scontro ad alta quota contro la Dinamo Basket Brindisi

Inizia con un big match il girone di ritorno della Redel Viola: tra poche ore al Palacalafiore arriva la Dinamo Basket Brindisi, squadra solida e ambiziosa appaiata in seconda posizione in classifica con Reggio e Monopoli.

È un momento positivo e di “rinascita” per i neroarancio guidati da coach Cadeo, che dopo un inizio di stagione balbettante, e grazie ai funzionali innesti di mercato (Laganà in primis) ha trovato l’assetto giusto e la continuità per risalire in classifica. Cinque le vittorie consecutive a chiudere il girone d’andata per capitan Fernandez e compagni, successi che hanno dato nuove sicurezze e consapevolezza al gruppo reggino, e rivitalizzato un pubblico affamato di successi e di palcoscenici ben più importanti della B Interregionale.

Dopo la sconfitta subita all’overtime dalla Viola nella gara d’esordio all’andata, le due squadre si affrontano stasera al palazzetto di Pentimele con lo stesso obiettivo: preparare al meglio la strada verso la corsa alla promozione.

L’avversario

La Dinamo Basket Brindisi arriva all’impegno in riva allo Stretto dopo la vittoria in trasferta ai danni di Castellaneta.

L’assenza forzata di “Neno” Jovanovic, fermato dalla rottura del crociato, ha spinto il club a muoversi sul mercato nel mese di dicembre, portando a Brindisi Sebastian José Gonzalez, forte playmaker reduce dall’avvio di campionato in Serie B a Pescara e che ha subito impattato sulla stagione dei brindisini con 21.2 punti di media a partita.

Sempre nel reparto esterni spicca Dimitrije Stankovic, guardia serba classe 2006 proveniente da Roseto, dove ha vissuto una stagione in costante evoluzione. Con loro due profili giovanissimi: Giuseppe Sannelli, classe 2007, arrivato dalla Virtus Taranto, ed Emanuele Pantile, play-guardia del 2008 tornato a Brindisi dopo il percorso di crescita maturato a Latina.

Nel pitturato e tra le ali il roster offre forza e duttilità. Il lituano Karolis Sapiega, utilizzabile in più ruoli, aggiunge soluzioni tattiche e presenza fisica, mentre Alfonso Di Ianni, confermato dopo un’annata di alto livello, assicura equilibrio e affidabilità su entrambi i lati del campo. Completano il reparto il maliano Ouman Cherif Latchede Haidara Cisse, classe 2006, il versatile Andrea Costabile, nato nel 2008, e Giovanni Greco, alla quinta stagione con la maglia biancazzurra, pronto a garantire intensità e solidità difensiva.

Il punto di riferimento del gruppo resta Vincenzo Pulli, capitano e volto storico della Dinamo, che sta disputando il sesto anno consecutivo in biancazzurro confermandosi guida tecnica e leader dello spogliatoio.

Arbitri della serata i signori Paolo Filesi di Chiaramonte Gulfi (RG) e Calogero Cappello di Porto Empedocle (AG) . La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della Redel Viola.