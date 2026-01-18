Redel Viola, prova di forza contro Brindisi al Palacalafiore

La Pallacanestro Viola ha affrontato per la sedicesima giornata di Serie B interregionale girone F la Dinamo Brindisi al Palacalafiore. Il primo quarto è stato caratterizzato dall’equilibrio tra le due compagini scese sul parquet. Nella seconda frazione i neroarancio hanno colpito i pugliesi a suon di triple e buone giocate. Il terzo quarto seppur ben gestito dai padroni di casa, ha visto gli ospiti difendere bene ed attaccare altrettanto mettendo in difficoltà la Viola che ha saputo reagire. La gestione dell’ultimo quarto di Maresca e compagni permette ai neroarancio due punti importanti in chiave classifica.

PRIMO QUARTO

Starting five della Viola: Fernandez, Marini, Laquintana, Zampa, Maresca. Tripla di Di Ianni, risponde Laquintana. La tripla di Maresca vale il 5 a 3. Di Ianni guadagna la lunetta, uno su due ai liberi. A Sapiega da tre, risponde Laquintana da sotto canestro. Tripla di Gonzalez. Maresca, canestro e subisce fallo. Trasforma il libero. Tripla di Fernandez. Maresca da tre per il 16 a 10, risponde Gonzalez dalla lunga distanza. Pulli per il -1 dei pugliesi. Agbortabi per il 18 a 15. Sapiega dalla lunetta, uno su due. Stankovic per il 18 a 18. Fernandez dalla lunetta, due su due. Stankovic in sospensione. Sapiega per il +3 di Brindisi. Laganà per il -1 della Viola. Si va al secondo quarto sul 22 a 23 per gli ospiti.

SECONDO QUARTO

Agbortabi in penetrazione. Clark per i neroarancio Cissè da sotto. Clark dalla lunga distanza. La tripla di Laganà vale il 32 a 26. Maresca per il +8 della Viola. Coach Cristofaro chiama Time Out. Tripla di Fiusco. Cissè da sotto canestro. Laquintana per il 40 a 28. Fiusco dalla lunetta, due su due. Coach Cadeo chiama Time Out. Cissè dalla lunetta, uno su due. Sapiega da tre. Laquintana per il +12 della Viola. Gonzalez in penetrazione. Zampa per il 47 a 34. Gonzalez per Brindisi. Coach Cadeo chiama Time Out. Laganà per il +16. Fernandez per i neroarancio. Coach Cristofaro chiama Time Out. Sapiega dalla lunetta, uno su due. SI all’intervallo lungo sul 51 a 37.

TERZO QUARTO

Maresca per i neroarancio, risponde Costabile. Di Ianni in penetrazione. Tripla di Clark. Fiusco in coast to coast. Laganà dalla lunetta, uno su due. Sapiega per Brindisi. Cissè per il -14. Clark per il 61 a 45. Gonzalez per gli ospiti. Gonzalez per il -11, risponde Maresca. Coach Cristofaro chiama Time Out. Maresca trasforma dalla lunetta. Tripla di Maresca. Cissè schiaccia per il -15 dei pugliesi. Tripla di Gonzalez. Cissè per il -10 degli ospiti. Fernandez dalla lunetta, due su due. Agbortabi per in penetrazione. Si chiude la terza frazione sul 71 a 57.

ULTIMO QUARTO

Tripla di Laquintana. Cissè da sotto. Tripla di Fernandez. Di Ianni per gli ospiti. Cissè dalla lunetta, due su due. Di Ianni dalla lunga distanza. Fallo tecnico a Laquintana. Di Ianni trasforma il libero a sua disposizione. Laganà dalla lunetta, uno su due. Tripla di Maresca. Sapiega per gli ospiti. Coach Cadeo chiama Time Out. Sapiega sbaglia il tiro supplementare. Marini per il +13. Clark in sottomano. Gonzalez e di nuovo Gonzalez per il -11. Laganà perl’87 a 74. Tripla di Maresca, risponde Greco. Marini dalla lunetta, uno su due. Laquintana esce per doppio fallo tecnico. Di Ianni sbaglia il tiro libero. Fernandez dalla lunetta, due su due. La tripla di Maresca sigilla la vittoria. Risultato finale 96-77 per la Redel Viola Reggio Calabria.

Il tabellino

Redel Viola Basket – Dinamo Basket Brindisi 96-77 (22-23, 29-14,20-20, 22-20)

Arbitri: Paolo Filesi di Chiaramonte Gulfi (RG) e Calogero Cappello di Porto Empedocle (AG)