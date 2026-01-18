Basket Serie B, la Redel batte e supera Brindisi, Ragusa resta in vetta. Classifica e risultati
I neroarancio impongono un primo allungo nel secondo quarto e controllano fino al termine il risultato
18 Gennaio 2026 - 19:56 | di Redazione
Si è conclusa la 16ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Girone F.
Al Palacalafiore di Reggio calabria si gioca il match di cartello tra Redel Viola e Dinamo Basket Brindisi. Gara combattuta ed equilibrata sin dalle prime battute con i neroarancio che impongono un primo allungo nel secondo quarto. I brindisi mostrano carattere e classe ma i neroarancio controllano fino al termine il risultato e conquistano due punti pesanti.
Sugli altri campi, la Virtus Matera tra le mura amiche archivia senza troppi problemi la pratica Bim Bum Rende, mentre nell’altro big match di giornata la Virtus Ragusa vince in casa contro Monopoli e mantiene la vetta in solitaria.
Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.
Risultati 16ª giornata
Virtus Ragusa – Basket Monopoli 84-77
Valentino Basket Castellaneta – Virtus Molfetta 90-70
Virtus Matera – Bim Bum Rende 86-65
Basket Corato – Adria Bari 89-63
Redel Viola – Dinamo Basket Brindisi 96-77
Svincolati Milazzo – Basket Academy Catanzaro (gara in corso)
Mola New Basket – Barcellona Basket 69-77
Turno di risposo per Basket School Messina
Classifica
Virtus Ragusa 24
Redel Viola 22
Dinamo Basket Brindisi 20
Action Now Monopoli 20
Virtus Matera 20
Virtus Molfetta 16
Svincolati Milazzo 16
Basket School Messina 14*
Basket Academy Catanzaro 14
Valentino Basket Castellaneta 14
Barcellona Basket 14
Basket Corato 12
Mola New Basket 6
Bim Bum Rende 4
Adria Bari 4
*Una partita in meno
Prossimo turno
Dinamo Basket Brindisi – Svincolati Milazzo
Bim Bum Rende – Basket School Messina
Virtus Molfetta – Redel Viola
Barcellona Basket – Valentino Basket Castellaneta
Action Now Monopoli – Virtus Matera
Basket Academy Catanzaro – Basket Corato
Adria Bari – Virtus Ragusa