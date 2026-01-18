Basket Serie B, la Redel batte e supera Brindisi, Ragusa resta in vetta. Classifica e risultati

I neroarancio impongono un primo allungo nel secondo quarto e controllano fino al termine il risultato

Si è conclusa la 16ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Girone F.

Al Palacalafiore di Reggio calabria si gioca il match di cartello tra Redel Viola e Dinamo Basket Brindisi. Gara combattuta ed equilibrata sin dalle prime battute con i neroarancio che impongono un primo allungo nel secondo quarto. I brindisi mostrano carattere e classe ma i neroarancio controllano fino al termine il risultato e conquistano due punti pesanti.

Sugli altri campi, la Virtus Matera tra le mura amiche archivia senza troppi problemi la pratica Bim Bum Rende, mentre nell’altro big match di giornata la Virtus Ragusa vince in casa contro Monopoli e mantiene la vetta in solitaria.

Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

Risultati 16ª giornata

Virtus Ragusa – Basket Monopoli 84-77

Valentino Basket Castellaneta – Virtus Molfetta 90-70

Virtus Matera – Bim Bum Rende 86-65

Basket Corato – Adria Bari 89-63

Redel Viola – Dinamo Basket Brindisi 96-77

Svincolati Milazzo – Basket Academy Catanzaro (gara in corso)

Mola New Basket – Barcellona Basket 69-77



Turno di risposo per Basket School Messina

Classifica

Virtus Ragusa 24

Redel Viola 22

Dinamo Basket Brindisi 20

Action Now Monopoli 20

Virtus Matera 20

Virtus Molfetta 16

Svincolati Milazzo 16

Basket School Messina 14*

Basket Academy Catanzaro 14

Valentino Basket Castellaneta 14

Barcellona Basket 14

Basket Corato 12

Mola New Basket 6

Bim Bum Rende 4

Adria Bari 4



*Una partita in meno

Prossimo turno

Dinamo Basket Brindisi – Svincolati Milazzo

Bim Bum Rende – Basket School Messina

Virtus Molfetta – Redel Viola

Barcellona Basket – Valentino Basket Castellaneta

Action Now Monopoli – Virtus Matera

Basket Academy Catanzaro – Basket Corato

Adria Bari – Virtus Ragusa