La Redel Viola parteciperà all’Eccellenza con le formazioni Under 15 e Under 17

I neroarancio sono detentori del titolo regionale U15 nella stagione 24/25

Confermata la Presenza della Redel Reggio Calabria nei due campionati Nazionali d’Eccellenza.

Per il Campionato Under 15 sono nove le squadre iscritte tra Calabria e Sicilia e sarà la Viola, già detentrice del titolo regionale U15 nella stagione 24/25, l’unica formazione a rappresentare la regione Calabria nella stagione 25/26.

Gli atleti che comporranno la squadra, saranno seguiti dallo staff tecnico composto da Giuseppe Cotroneo, Giuseppe Calabrese e Basilio Longo. Il dirigente accompagnatore sarà Enzo Laurendi.

Il Comitato Regionale Fip Sicilia ha rettificato la lista delle iscritte al Campionato Under 17 d’Eccellenza.

Tra le partecipanti a questo prestigioso campionato figura la presenza dei neroarancio della Redel e saranno in tutto 17 le squadre iscritte.

La guida tecnica della formazione Under 17 Eccellenza sarà affidata a Vincenzo Lovino e Peppe Calabrese. Il Dirigente Accompagnatore sarà Paolo Ginestra.

La partecipazione ai due campionati rientra nella programmazione e attuazione del Progetto inerente il Settore Giovanile della Redel, progetto fatto di obiettivi raggiungibili tramite una guida tecnica efficace e l’ attenzione costante non solo allo sviluppo delle capacità tecniche e fisiche di ogni atleta ma anche alla crescita personale di ognuno.

A breve la prima tappa con il Raduno per tutti gli atleti neroarancio.