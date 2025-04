Redel Viola, il presidente Laganà: ‘Non lasceremo nulla al caso’

La Redel Viola nulla ha potuto contro una corazzata come Monopoli. Il presidente Carmelo Laganà si è presentato in conferenza stampa a nome di tutti senza palesare alcun tipo di insoddisfazione, bensì per rilanciare l’intero gruppo in vista dell’ultimo match contro Avellino.

“È insolito che mi presenti in conferenza stampa, ma ci metto la faccia. Non siamo demoralizzati dopo la sconfitta, vogliamo dare nuovo vigore fin da questa sera. Non lasciamo nulla di intentato, voglio tranquillizzare i tifosi, lavoreremo con ragazzi e staff. Ci uniremo e sono sicuro che i risultati arriveranno. Vogliamo trasferire questa serenità a staff e ragazzi. Non diamo nulla per scontato o perso”.

La presenza in curva del Presidente