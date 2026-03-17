Redel Viola-Matera: indetta la ‘Giornata neroarancio’. Tutti i dettagli

"E' il momento in cui ci stringiamo ai nostri colori per sostenere i ragazzi in campo e la società"

In occasione della 25^ giornata del campionato di serie B interregionale, prevista domenica 22 marzo alle 18,00 contro la Virtus Matera, è stata indetta la “Giornata neroarancio”.

La giornata neroarancio è il momento in cui ci stringiamo ai nostri colori per sostenere i ragazzi in campo e la società.

Per la particolare giornata:

– sono abolite tutte le tessere e gli accrediti (autorità , abbonamenti, ingressi omaggio e convenzioni)

– ⁠è fissato il costo del biglietto posto unico adulto al prezzo di 10,00 euro e 5,00 euro il ridotto (13/17 anni)

– ⁠Ingresso gratuito per i ragazzi e le ragazze under 13, costo 1 euro per la riserva del posto a sedere.

-Gli operatori della stampa in possesso di pass stagionale potranno utilizzare il suddetto pass per l’ingresso dal cancello 15. Eventuali richieste per altri operatori della stampa dovranno pervenire entro gioved alle ore 14,00 ad accrediti@pallacanestroviola.it

I pass auto per il parcheggio interno dovranno corrispondere ad un titolo d’accesso.

Gli abbonati neroarancio che hanno sottoscritto la Tessera Socio Sostenitore previa presentazione obbligatoria della tessera, potranno ritirare il ticket d’ ingresso presso la biglietteria (solo per gli abbonamenti sostenitori)

A tutti i signori abbonati verrà comunque garantito il posto occupato durante la stagione 25/26 come riportato sulla propria tessera.

(Info al nr 376 099 0617 Recapito Biglietteria)

È prevista la prevendita dei biglietti online su Go2 da martedì 17 alle ore 14,30 ( Il rivenditore ufficiale è @Bcenters via Sbarre Centrale aperto tutti i giorni)

Link https://go2.it/evento/redel-pallacanestro-viola-vs-ondatel-virtus-matera/9340

Il Botteghino del PalaCalafiore sarà aperto sabato 21 marzo dalle ore 16,30 alle ore 18,00

Domenica 22 apertura botteghino a partire dalle ore 16,00.

Il nostro campionato si avvia verso la fase decisiva. Abbiamo fin qui vissuto una stagione da protagonisti e tutti i nostri ragazzi hanno mostrato dentro e fuori il parquet il loro attaccamento alla maglia neroarancio.

Sostienici, domenica sarà una sfida fondamentale, il boato del nostro pubblico sarà l’arma vincente.