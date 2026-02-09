La Redel Viola soffre ma vince ancora: nona consecutiva e primato solitario

Avvio difficile e percentuali basse, poi difesa e carattere: la Viola batte Mola e resta al comando del campionato

Non è stato semplice come pronosticato alla vigilia, ma la Redel Viola torna dalla trasferta in terra di Puglia con la nona vittoria consecutiva e, complice la sconfitta di Ragusa nell’anticipo di ieri a Brindisi, il primato in classifica in solitaria.

I neroarancio hanno mostrato ancora una volta difficoltà in attacco quando le difese avversarie alzano i ritmi e lasciano pochi spazi e tiri facili. Tanto disordine e imprecisione al tiro (1/12 al riposo lungo, 4/25 a fine partita il computo dei tiri da tre) per un avvio di gara ancora in salita e Mola in vantaggio anche di 13. Serve la solita risposta corale fatta di difesa, lotta sotto canestro e un Laganà in stato di grazia per ottenere la vittoria contro un Mola New Basket combattivo fino all’ultimo possesso.

La partita

Al Palapinto i padroni di casa partono con difesa uomo a tutto campo. La gara resta in equilibrio nei primi minuti, con Mola leggermente avanti grazie all’ottimo avvio di D’Agnano. Si gioca su duelli individuali e alta intensità difensiva. Samardzic chiude una transizione con una tripla mentre la Viola fatica in attacco, Mola ne approfitta e chiude il primo quarto sul 25-16.

Nel secondo periodo la Viola è ancora imprecisa e Mola allunga fino al 29-16. Laganà e Marini provano a scuotere i neroarancio, che alzano l’intensità difensiva e trovano punti in contropiede. Laquintana firma la prima tripla della serata e arriva il pareggio sul 31-31. Mola reagisce con Ramponi e Beltramino (mvp della gara con 20 di valutazione) e va al riposo avanti 45-35.

Al rientro la Viola resta disordinata in attacco, ma rientra in partita con l’esperienza e il mestiere di Laquintana (top scorer della serata con 19 punti) e Fernandez. È un momento positivo per i neroarancio che stanno prendendo nelle loro mani il controllo della gara, e i padroni di casa sbandano.

Laganà dalla lunetta firma il 52-52, Marini da tre porta avanti la Viola. I padroni di casa sbandano e Laganà chiude il terzo quarto sul 52-58.

Nell’ultimo periodo Mola prova a restare in partita con Ramponi e Kebe, ma Laganà è in un momento di grazie e mantiene i neroarancio avanti. Finale teso: Samardzic segna la tripla del -2 a 11 secondi dalla fine, Laganà commette passi sulla rimessa ma Mola spreca l’ultimo possesso con un “air ball”. Finisce 68-70, la Viola conquista così la nona vittoria consecutiva e il primato in classifica in solitaria.

Domenica prossima al Palacalafiore arriva la Valentino Basket Castellaneta, e i neroarancio saranno chiamati all’ennesimo banco di prova per difendere il primato e dare continuità di fronte al proprio pubblico a un momento più che positivo.