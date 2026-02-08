Basket Serie B: cade Ragusa, la Viola vince e va in vetta in solitaria. Classifica e risultati
Neroarancio rimontano uno svantaggio di 13 punti e ottengono nona vittoria consecutiva e primato
08 Febbraio 2026 - 19:56 | di Redazione
Si è conclusa la 19ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Girone F.
Al PalaPinto si gioca il quasi testa-coda tra i padroni di casa del Mola New Basket, penultimi in classifica, e la Redel Viola di Reggio Calabria. Ottimo avvio dei pugliesi che volano anche sul +13, ma un terzo quarto dei neroarancio dominante ribalta il punteggio e consegna ai reggini nona vittoria consecutiva e vetta in solitaria.
Sugli altri campi, nell’anticipo di ieri la Virtus Ragusa perde all’overtime battaglia e primato in casa dell’ottima Dinamo Basket Brindisi, mentre in fondo alla classifica l’Adria Bari ottiene la terza vittoria della stagione ai danni della Basket School Messina e agguanta Rende e Mola a formare il terzetto di coda.
Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.
Risultati 18ª giornata
Dinamo Basket Brindisi – Virtus Ragusa 96-95 dopo 1t.s.
Virtus Molfetta – Basket Corato 88-81
Basket Academy Catanzaro – Virtus Matera 82-70
Action Now Monopoli – Bim Bum Rende 90-67
Adria Bari – Basket School Messina 98-75
Mola New Basket – Redel Viola 68-70
Barcellona Basket – Svincolati Milazzo gara in corso
Turno di riposo per Valentino Basket Castellaneta
Classifica
Redel Viola 28
Virtus Ragusa 26
Virtus Matera 24
Dinamo Basket Brindisi 22
Action Now Monopoli 22
Basket Academy Catanzaro 22
Virtus Molfetta 20
Basket School Messina 18*
Svincolati Milazzo 16
Barcellona Basket 16
Valentino Basket Castellaneta 16*
Basket Corato 14
Mola New Basket 6 *
Bim Bum Rende 6*
Adria Bari 6
*Una partita in meno
Prossimo turno
Virtus Ragusa – Virtus Molfetta
Redel Viola – Valentino Basket Castellaneta
Bim Bum Rende – Adria Bari
Virtus Matera – Dinamo Basket Brindisi
Basket Corato – Barcellona Basket
Basket School Messina – Basket Academy Catanzaro
Svincolati Milazzo – Mola New Basket