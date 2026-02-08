Basket Serie B: cade Ragusa, la Viola vince e va in vetta in solitaria. Classifica e risultati

Neroarancio rimontano uno svantaggio di 13 punti e ottengono nona vittoria consecutiva e primato

Si è conclusa la 19ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Girone F.

Al PalaPinto si gioca il quasi testa-coda tra i padroni di casa del Mola New Basket, penultimi in classifica, e la Redel Viola di Reggio Calabria. Ottimo avvio dei pugliesi che volano anche sul +13, ma un terzo quarto dei neroarancio dominante ribalta il punteggio e consegna ai reggini nona vittoria consecutiva e vetta in solitaria.

Sugli altri campi, nell’anticipo di ieri la Virtus Ragusa perde all’overtime battaglia e primato in casa dell’ottima Dinamo Basket Brindisi, mentre in fondo alla classifica l’Adria Bari ottiene la terza vittoria della stagione ai danni della Basket School Messina e agguanta Rende e Mola a formare il terzetto di coda.

Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

Risultati 18ª giornata

Dinamo Basket Brindisi – Virtus Ragusa 96-95 dopo 1t.s.

Virtus Molfetta – Basket Corato 88-81

Basket Academy Catanzaro – Virtus Matera 82-70

Action Now Monopoli – Bim Bum Rende 90-67

Adria Bari – Basket School Messina 98-75

Mola New Basket – Redel Viola 68-70

Barcellona Basket – Svincolati Milazzo gara in corso



Turno di riposo per Valentino Basket Castellaneta

Classifica

Redel Viola 28

Virtus Ragusa 26

Virtus Matera 24

Dinamo Basket Brindisi 22

Action Now Monopoli 22

Basket Academy Catanzaro 22

Virtus Molfetta 20

Basket School Messina 18*

Svincolati Milazzo 16

Barcellona Basket 16

Valentino Basket Castellaneta 16*

Basket Corato 14

Mola New Basket 6 *

Bim Bum Rende 6*

Adria Bari 6



*Una partita in meno

Prossimo turno

Virtus Ragusa – Virtus Molfetta

Redel Viola – Valentino Basket Castellaneta

Bim Bum Rende – Adria Bari

Virtus Matera – Dinamo Basket Brindisi

Basket Corato – Barcellona Basket

Basket School Messina – Basket Academy Catanzaro

Svincolati Milazzo – Mola New Basket