La capolista Redel in rimonta contro l’irriducibile Mola

La Pallacanestro Viola ha affrontato per la quarta giornata di ritorno di Serie B interregionale girone F il Mola Basket al PalaPinto. Il primo quarto dopo un’iniziale equilibrio ha visto protagonista la squadra di casa che si è portata avanti sul 25 a 16. Si è segnato poco nella prima parte della seconda frazione di gioco, i neroarancio sono riusciti successivamente ad avvicinarsi al Mola trascinati da un buon gioco corale. I pugliesi hanno ricominciato a realizzare portando il punteggio sul 45 a 35 prima dell’intervallo lungo. La Redel ha cercato di riportarsi sotto nel terzo quarto, buona la risposta dei ragazzi di coach Sordi. La tenacia di Fernandez, Laganà e compagni ha riportato Reggio Calabria in partita. Una tripla di Marini per il +3, l’altra di Laganà ha portato il punteggio sul 52 a 58. Nell’ultimo quarto si sono risvegliati i pugliesi complici diversi errori della Viola. Di nuovo Laganà insieme al capitano argentino e Laquintana hanno firmato il +11 a pochi minuti dal termine. I pugliesi, anche se particolarmente stanchi, hanno provato a rientrare nel match, senza riuscirci nonostante qualche imprecisione di troppo ai liberi dei reggini. La Redel porta a casa due punti col risultato di 68 a 70.

Il tabellino

Mola New Basket – Redel Reggio Calabria 68-70 (25-16, 20-19,7-23, 13-12)

Arbitri: Anselmi di Ruvo di Puglia e Laveneziana di Monopoli.