La Redel Viola cala il tris di vittorie contro il Mola al Palacalafiore

La Pallacanestro Viola ha affrontato il Mola New Basket per la quarta giornata di Serie B interregionale girone F al Palacalafiore. I padroni di casa hanno ritrovato Maresca e Laquintana, quest’ultimo non utilizzato. Ha subito iniziato bene la Redel Viola, seppure gli ospiti hanno ben figurato. I neroarancio hanno incrementato il loro vantaggio nella seconda frazione di gioco. Un crescendo anche nel secondo tempo, dominato per intero a suon di triple firmate da Fernandez, Ani, Paulinus e Zampa. Mola ha comunque cercato di tenere il passo di Reggio Calabria, senza riuscirci.

PRIMO QUARTO

Starting five per Cadeo: Zampa, Fiusco, Marini, Clark, Ani. I primi due punti sono di Marini, risponde Beltramino. La tripla di Ani vale il 5 a 2. Ramponi per il -1 pugliese. Zampa in reverse. Beltramino per il Mola. Zampa da tre per il 10 a 6. Ancora Zampa per il +7 dei padroni di casa. Coach Sordi chiama Time Out. Fiusco danza sotto le plance e trasforma il 15 a 6. La tripla di Ramponi degli ospiti vale il -6. Marini a fil di sirena per il 17 a 9. Trinca dalla lunga distanza. Ani guadagna la lunetta, due su due ai liberi. Trinca dalla lunga distanza per il -4 di Mola. Beltramino riporta sotto i suoi. Paulinus per il 21 a 17. Ramponi per gli ospiti. Coach Cadeo chiama Time Out. Agbortabi da sotto per il +4 neroarancio. Si chiude la prima frazione di gioco sul 23 a 19.

SECONDO QUARTO

Paulinus attacca il ferro per il +6 della Viola. A Pautasso risponde Maresca. Freimeyer per gli ospiti. Fernandez segna e guadagna un libero, che trasforma. Diversi errori offensivi da parte di entrambe le compagini. La tripla di Paulinus vale il +10. Coach Sordi chiama Time Out. Marini, due su due dalla lunetta. Tripla di Ramponi per il -9 degli ospiti. Clark guadagna la lunetta, uno su due ai liberi. Trinca dalla lunetta, uno su due. Ani dalla lunetta, due su due. Ramponi dalla lunetta, uno su due. Coach Cadeo chiama Time Out. Si va all’intervallo lungo sul 38 a 28 per i padroni di casa.

TERZO QUARTO

Alla tripla di Fernandez risponde Ramponi sempre dalla lunga distanza. Marini per i padroni di casa. Ramponi, due su tre dalla lunetta. Fiusco da tre, risponde Trinca. Trinca per il -9. Fiusco per i neroarancio. Ancora Fiusco per la Viola. Coach Sordi chiama Time Out. Fernandez per il 53 a 37. Beltramino, uno su due dalla lunetta. Maresca per il +17. Trinca per gli ospiti. Fiusco per il 57 a 40. Coach Sordi chiama Time Out. Beltramino per gli ospiti. Beltramino dalla lunga distanza. Ani dalla lunetta, uno su due. Clark dalla lunetta, due su due. Beltramino in penetrazione per il -13, risponde Ani dalla lunga distanza. Si va all’ultima frazione di gioco sul 63 a 47.

ULTIMO QUARTO

Ani segna per i neroarancio. Pautasso per gli ospiti. Ramponi dalla lunetta, due su due. Ani dalla lunetta, due su due. Beltramino per il -14 degli ospiti. A Fernandez ha risposto Trinca da tre. Ramponi porta il punteggio sul 69 a 58. Coach Cadeo chiama Time Out. Fernandez segna dalla lunga distanza. Ani per il 75 a 58. Pautasso per gli ospiti. Clark segna dalla lunga distanza. Marini segna e guadagna fallo, sbaglia il libero a disposizione. Maresca per il +20 dei padroni di casa. D’Agnano dalla lunetta, due su due. Freimeyer per gli ospiti. Clark, uno su due ai liberi. Freimeyer. Entrano gli under neroarancio Mazza e Ripepi. Barnaba, uno su due dalla lunetta. Pautasso segna per gli ospiti. La Redel si aggiudica il match con il risultato di 84 a 69.

Il tabellino

Redel Viola Reggio Calabria – Mola New basket 84-69 (23-19, 13-8, 22-19, 21-22)

Redel Viola Reggio Calabria: Agbortabi 2, Fiusco 12, Ani 18, Paulinus 7, Fernandez 13, Zampa 8 Mazza 0, Marini 10, Maresca 7, Riepi 0, Clark 7, Laquintana NE. Coach Cadeo

Mola New Basket: Ramponi 20, Freimeyer 6, Pautasso 8, Beltramino 16, D’Agnano 2, Samardzic 0, Trinca 16, Mazzeo 0, Barnaba 1. Coach Sordi

Arbitri: Matteo Filesi di Chiaramonte Gulfi (RG) e Francesco Giunta di Ragusa (RG)