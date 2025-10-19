Basket Serie B, la Redel Viola domina il Mola, Brindisi cade a Ragusa. Classifica e risultati
19 Ottobre 2025 - 19:56 | di Redazione
Si è conclusa la 4ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Girone F.
Al Palacalafiore di Reggio Calabria la Redel Viola è chiamata a dare continuità al suo percorso contro la giovane squadra del Mola New Basket. I neroarancio dominano ritmo e punteggio sin dal prime battute ottenendo tra le mura amiche la terza vittoria consecutiva grazie ad un’ottima prova collettiva.
Sugli altri campi, continua il momento nero della Bim Bum Basket Rende, ancora a secco quest’anno, che crolla contro la Basket Monopoli, mentre la Virtus Ragusa ottiene un successo importante e netto contro la Dinamo Basket Brindisi.
Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.
Risultati 4ª giornata
Basket Corato – Virtus Molfetta 70-80
Redel Viola – Mola New Basket 84-69
Virtus Ragusa – Dinamo Basket Brindisi 86-69
Basket School Messina – Tecnoeleva Adria Bari 97-65
Virtus Matera – Basket Academy Catanzaro 99-92
Bim Bum Basket Rende – Basket Monopoli 66-96
Svincolati Milazzo – Barcellona Basket (in corso)
Riposo: Valentino BK Castellaneta
Classifica Serie B – Girone F
Virtus Matera 8
Dinamo Basket Brindisi 6
Redel Viola 6
Basket Monopoli 6
Virtus Ragusa 6
Virtus Molfetta 6
Valentino BK Castellaneta 4
Basket Academy Catanzaro 4
Basket School Messina 4
Barcellona Basket 2*
Basket Corato 2
Tecnoeleva Adria Bari 0
Mola New Basket 0
Svincolati Milazzo 0*
Bim Bum Basket Rende 0
*Una partita in meno, gara ancora in corso
Prossimo Turno
Virtus Molfetta – Virtus Ragusa
Valentino BK Castellaneta – Redel Viola
Dinamo Basket Brindisi – Virtus Matera
Mola New Basket – Svincolati Milazzo
Barcellona Basket – Basket Corato
Basket Academy Catanzaro – Basket School Messina
Tecnoeleva Adria Bari – Bim Bum Basket Rende