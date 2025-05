La Redel Viola lotta ma Monopoli è più forte: addio corsa promozione

È finita così, nel silenzio tombale di un Palacalafiore che, attonito e stravolto dagli ultimi 40 minuti di passione, ha salutato con affetto i propri beniamini neroarancio.

La Redel Viola perde anche gara 2 e chiude la sua stagione contro una Manelli Basket Monopoli dimostratasi, per la quarta volta quest’anno, squadra più cinica, esperta, attrezzata. In una parola, superiore. Ma nulla si può rimproverare, stasera, ai ragazzi di coach Cadeo, che sul parquet di Pentimele hanno combattuto fino all’ultimo possesso ed all’ultimo crampo.

Addio ai playoff ed alla corsa promozione dopo una stagione a tratti esaltante, con il calo nella fase finale ed un play-in Gold deludente, e con l’ultima battaglia di fronte ad un pubblico rimaneggiato dal turno infrasettimanale e dalle polemiche dei tifosi più delusi, ma che ha saputo alzare i decibel come rare volte quest’anno.

La partita

Il quintetto di partenza di coach Cadel è composto da Boniciolli e Stamatis, con Idiaru e Ani sugli esterni e Donati sottocanestro. Resta fuori in questa decisiva gara 2 Sadio Traore.

Palla a due e subito in evidenza le difese arcigne delle due compagini, col pressing a tutto campo targato “Cadeo” e la marcatura di Milosevic su Ani e Aguzzoli sul giocatore greco Stamatis.

È Pazin a rompere il ghiaccio per gli ospiti, ma gli risponde subito Stamatis in penetrazione e Donati, con un coast to coast spettacolare.

La gara è in equilibrio, ma ci pensa il solito Vitale a tentare il primo allungo con la sua arma preferita, il tiro da tre. Paulinus e Spatti danno il via al botta e risposta costante di questa gara. Entra anche Cessel dopo i tre turni out, e il giovane senese fa valere chili, centimetri ed eleganza esaltando il rumorosissimo pubblico del Palacalafiore.

Il capitano Simonetti chiude il quarto con una bomba che fissa il punteggio sul 17-20.

Monopoli riparte meglio, riprende a far circolare palla velocemente e trova libero Calisi che da tre non perdona e porta gli ospiti sul 19-30, ma accorcia subito Stamatis con una tripla. La gara è accesa ed equilibrata e il palazzetto di Pentimele ribolle contro l’arbitraggio di questa sera. Boniciolli risponde presente e con una bomba allunga il parziale dei padroni di casa riportando i neroarancio sul -3, 30-33. La Viola difende bene e lotta sotto canestro, ma non concretizza i diversi extra possessi e Monopoli, da capolista cinica e spietata, ne approfitta con la bomba di Milosevic. Stamatis in penetrazione manda le due squadre negli spogliatoi col punteggio di 35-38.

L’energia di Paulinus riapre le danze nel terzo quarto, la bomba del capitano Simonetti (migliore dei suoi con 27 punti e 18 di valutazione) riporta la Viola in pareggio sul 40-40. Ma dura poco: Spatti e Preira (MVP della gara con la doppia doppia punti e rimbalzi) rispondono immediatamente, Pazin e Vitale allungano: 44-50.



Si lotta su ogni pallone e possesso, la bomba di Ani del 51-52 aumenta clamorosamente i decibel del Palacalafiore. Così come il fallo di Bagu su Calisi, che fa balzare dal seggiolino anche il presidente Laganà. Calisi chiude la terza frazione con una bomba impossibile sul punteggio di 53-60.

Ultimo quarto, Monopoli mantiene ancora il vantaggio ma la palla recuperata e la schiacciata in contropiede di Paulinus riporta sotto i neroarancio: 58-60. Calisi continua a segnare dalla lunga nonostante la marcatura stretta di Idiaru, Ani ne perde tre di fila. È la forza e l’energia della coppia Idiaru/Paulinus a fare la differenza col pressing forsennato mantenendo aggrappati al punteggio i neroarancio. Ma è ancora Spatti a tagliare le gambe dei padroni di casa con la bomba del 66-61.

Il finale è un film, purtroppo, già visto. Monopoli gioca col cronometro e mantiene le distanze dalla lunetta, mentre i tentativi imprecisi dei padroni di casa si infrangono sul ferro e spengono le ultime speranze di allungare la serie a gara 3. Finisce col punteggio di 70-76.