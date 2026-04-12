Trasferta insidiosa per la Redel Viola: a Monopoli è già clima playoff

Poche ore alla palla a due che stasera vedrà la Redel Viola in trasferta sul difficile campo della Basket Monopoli.

Mancano solo tre gare all’inizio dei playoff, e i neroarancio dopo la netta vittoria contro Rende sfrutteranno al massimo i prossimi match (gli ultimi due impegni con Bari e Catanzaro) per consolidare la posizione in classifca ed affinare meccanismi e “letture” per le fasi più calde della stagione.

All’andata, al Palacalafiore, il big match tra due delle squadre più ambiziose del girone è stato vinto nettamente dalla Viola, ma la società pugliese ha avuto modo di mettere mano al portafogli trovando nel mercato linfa vitale e nuove soluzioni per migliorare la competitività del roster rossonero.

E per il big match di stasera ha chiamato a raduno i suoi tifosi (ingresso libero alla Tendostruttura) per due punti fondamentali in ottica playoff.

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L’avversario

Monopoli punta ai playoff con un organico profondo e ambizioso affidato alla guida di Francesco “Ciccio” Ponticiello, tecnico dal passato legato anche alla Viola.

Tra gli uomini più temuti c’è Nejc Zupan, ala slovena di 29 anni arrivata dalla B Nazionale, dove ha vestito la maglia di Crema, chiamata a garantire punti e peso offensivo insieme a Zakaria El Agbani, altro elemento fondamentale per la squadra pugliese.

Nel corso della stagione il club di Monopoli è intervenuto sul mercato, e dopo l’uscita di Annese, a dicembre è arrivato Nemanja Dincic, giocatore con esperienze in A2 e B1 e dodici stagioni già vissute nel basket italiano. Out Mastroianni per infortunio (stagione finita per lui), a supportare le rotazioni pugliesi c’è Mastrototaro, giovane esterno reduce dall’esperienza di Angri, mentre a fine gennaio il reparto guardie è stato ulteriormente rinforzato con l’innesto del bulgaro Georgi Sirakov, ex Molfetta.

Nell’ossatura del gruppo restano punti fermi Milosevic, Calisi e Spatti. A completare il roster e ad allungare le rotazioni ci sono infine i giovani Indiveri, Carone e Caccavo.

Arbitri della serata i signori Francesco Anselmi di Ruvo di Puglia e Giorgia Carella di Brindisi.