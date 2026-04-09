Basket Serie B, alla Viola il derby calabrese, Matera crolla a Corato. Classifica e risultati
La capolista Virtus Matera rimedia una sconfitta netta sul campo di Corato grazie ad un avvio dominante dei padroni di casa
09 Aprile 2026 - 08:04 | di Redazione
Si è conclusa la 27ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Girone F.
Al Palacalafiore di Reggio Calabria va in scena il derby calabrese tra la Redel Viola e la Bim Bum Basket Rende. Dopo un primo quarto equilibrato, i padroni di casa diventano padroni anche di gioco e ritmo sul parquet, imponendo ai cugini rendesi una sonora sconfitta.
Sugli altri campi, cadono in trasferta la capolista Virtus Matera sul campo di Corato e la Basket Academy Catanzaro perde punti preziosi in ottica playoff in casa del Barcellona Basket.
Di seguito i risultati, la classifica e il prossimo turno.
Risultati 27ª giornata
Redel Viola – Bim Bum Rende 97-52
Mola New Basket – Adria Bari 68-82
Svincolati Milazzo – Basket School Messina 75-70
Valentino Basket Castellaneta – Action Now Monopoli 89-81
Basket Corato – Virtus Matera 97-63
Barcellona Basket – Basket Academy Catanzaro 84-73
Virtus Molfetta – Dinamo Basket Brindisi (si gioca il 9/04)
Turno di riposo per Virtus Ragusa
Classifica
Virtus Matera 38
Redel Viola 36*
Virtus Ragusa 36
Dinamo Basket Brindisi 32
Barcellona Basket 30*
Basket Academy Catanzaro 30*
Action Now Monopoli 28*
Basket School Messina 26*
Virtus Molfetta 24
Svincolati Milazzo 24*
Valentino Basket Castellaneta 24*
Basket Corato 22
Adria Bari 12*
Bim Bum Rende 8*
Mola New Basket 6 *
*Una partita in meno
Prossimo turno
Dinamo Basket Brindisi – Barcellona Basket
Action Now Monopoli – Redel Viola
Basket School Messina – Basket Corato
Virtus Matera – Virtus Ragusa
Bim Bum Rende – Svincolati Milazzo
Basket Academy Catanzaro – Mola New Basket
Adria Bari – Valentino Basket Castellaneta
Turno di riposo per Virtus Molfetta