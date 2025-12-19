Redel Viola, il Natale Neroarancio per rinnovare l’entusiasmo con fine benefico – FOTO

Il felice rito del “Natale Neroarancio” è andato in scena anche quest’anno, l’edizione 2025 si è svolta presso il locale Banzai di Reggio Calabria. Abbracci, sorrisi e buoni auspici in vista del prosieguo del campionato della Redel Viola il tutto a fine benefico. Il ricavato della serata sarà devoluto al Reparto di Oncoeomatologia Pediatrica del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Attraverso questa iniziativa si è voluto ricordare la piccola Rebecca Cuzzucoli, tifosa neroarancio oltre a sostenere in sua memoria una realtà d’eccellenza del nostro territorio.

Ai microfoni di CityNow le considerazioni di alcuni dei protagonisti di un momento all’insegna del relax in vista del prosieguo della stagione, in particolare dell’ostico match casalingo di domenica 21 dicembre contro il temibile Monopoli.

Maurizio Marino (presidente Supporters Trust)

“Come ogni anno ci incontriamo per il “Natale Neroarancio”, è un’occasione per formularci gli auguri e per fare beneficenza. C’è sempre una grande risposta da parte dei tifosi. Il Trust è sempre a sostegno della Viola. Siamo contenti appunto di questo cambio all’interno della società perchè ci permetterà di arrivare a mete ancora più ambiziose”.

Manu Fernandez (capitano della Redel Viola)

“Siamo in un bel momento proviamo a concentrarci sul presente e continuare una striscia positiva. Venire qua e passare una serata con chi sta sempre vicino a noi è molto piacevole siamo oltretutto a pochi giorni dal Natale, abbiamo una partita importante domenica, e questa è una serata che possiamo condividere con i nostri tifosi. L’intero roster sta ritrovando la giusta forma, contro Monopoli sarà una partita fondamentale che tutti i giocatori vogliono disputare”.

Marco Laganà (giocatore Redel)

“Da un mese sono qui alla Redel Viola, “questa è casa mia”. Giocare a Reggio Calabria per me è una motivazione in più. Sono contento per come mi ha accolto sia la squadra, sia la società sia i tifosi, ci sono tutti i presupposti per fare bene, speriamo di continuare così. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, possiamo risultare pericolosi per chiunque è necessario quindi proseguire ed allenarci bene dal martedì così i risultati vengano da sé”.

Vanni Laquintana (giocatore Redel)

“Sicuramente siamo in un periodo di fiducia, eravamo una squadra nuova. Col duro lavoro, i risultati incominciano a vedersi. Personalmente, sono in fase di ripresa non sono mai stato al 100%, potrò sicuramente dare di più. Sono tre, quattro giorni che ho ripreso ad allenarmi. Spero di esserci domenica”.

Coach Giulio Cadeo

“Ci vogliono queste serate, già lo scorso anno ne abbiamo fatta una ed abbiamo un bellissimo raccordo, stasera siamo sulla falsa riga. Aldilà dell’ambiente basket, mi trovo bene a Reggio Calabria. La città mi ha accolto bene, qualsiasi posto che ho frequentato o frequento mi sembra di essere a casa. Ai tifosi neroarancio domenica vogliamo fare un bel regalo…”.

Federico Milia (consigliere comunale di FI)