Redel, Laganà: ‘L’obiettivo è raggiungere la promozione’

Nel giorno del consueto appuntamento con il “Natale Neroarancio” organizzato dal Trust, ne abbiamo aprofittato per scambiare qualche battuta con i protagonisti. In altra pagina del nostro giornale ci sono una serie di dichiarazioni, di seguito quella del presidente Laganà:

Le dichiarazioni del presidente Laganà

“Grazie al Trust che ha organizzato questa serata importante dal punto di vista dell’unione tra squadra, staff e società. Oltre all’incontro con i soci Trust che ringrazio incessantemente, è una serata dedicata soprattutto alla beneficenza. Siamo in un momento di grazia, c’è unione all’interno della squadra si aiutano a vicenda. I giocatori sono molto seri e preparati. L’obiettivo è raggiungere la promozione. La società ha avuto un rialzo di quotazioni, siamo tutti uniti. Devo ringraziare la parte dei soci nuovi, sono loro che ci spronano ed impegnarci sempre meglio sul territorio. Tutti i dirigenti si impegnano per gli obiettivi, fanno sforzi quotidiano per offrire a questa meravigliosa città una squadra degna del nome che porta. Vogliamo tutti i tifosi al PalaCalafiore perché senza di loro non andiamo da nessuna parte“.