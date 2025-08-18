Redel Viola, assegnati i numeri di maglia per la prossima stagione

La Pallacanestro Viola si prepara ad un campionato da protagonista. Si lavora su più fronti all’interno della società neroarancio, a partire dagli impegni di rito, ovvero l’assegnazione dei numeri di maglia a seguito della costruzione di un roster competitivo in ogni zona del parquet. Dieci giocatori, tra conferme e nuovi arrivi blasonati e giovani già ricchi di esperienza.

I numeri di maglia 2025/2026

Gli atleti a disposizione di coach Giulio Cadeo

In regia, a sostituire inizialmente il capitano Fernandez ormai pronto per il pieno recupero, ci sarà Clark capace di penetrare, con un buon arresto e tiro ed un’ottima capacità balistica dalla distanza. Il duo collaudatissimo Agbortabi – Marini, sotto le plance, ha dimostrato il meglio due anni orsono a Capo D’Orlando conquistando la promozione. I punti pesanti del pugliese Laquintana, non hanno bisogno di presentazione: ha sempre ben figurato in tutte le compagini dove ha militato. Insieme al playmaker argentino i confermati Ani e Paulinus, esplosivi e coinvolgenti, sapranno sicuramente esprimere ancora meglio le loro qualità grazie ai nuovi innesti. L’esterno Zampa metterà a dura prova le difese avversarie. Lo stesso dicasi per Fiusco, guardia-ala con grande voglia di far bene ed alzare l’asticella delle proprie performance. Un altro importante tassello è rappresentato da Maresca, con i suoi 201 cm potrà alternarsi nel ruolo di ala grande o pivot.

Tifosi ed ambizioni

Onore al merito della società, i correttivi di primissimo livello ci sono stati rispetto allo scorso campionato. La campagna abbonamenti va a gonfie vele, i tifosi neroarancio stanno dimostrando vicinanza alla Pallacanestro Viola in vista di un campionato in cui il divertimento sarà garantito, in attesa anche di importanti risultati.