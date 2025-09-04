Redel Viola ospite del Comune di Sant’Alessio in Aspromonte

L’incontro di presentazione ha visto la partecipazione della squadra e dello staff tecnico, il Vicepresidente Vincenzo Romeo, i dirigenti

Ieri pomeriggio (3 settembre) la Redel Reggio Calabria è stata ospite dell’Amministrazione Comunale di Sant’Alessio in Aspromonte.

L’incontro di presentazione alla Cittadinanza ha visto la partecipazione della squadra e dello staff tecnico, il Vicepresidente Vincenzo Romeo, i dirigenti .

Nella sala del Palazzo Comunale il sindaco dott. Francesco Marra insieme all’amministrazione comunale, ha salutato la squadra e ribadito la necessità dell’apertura reciproca al territorio per diffondere soprattutto tra le nuove generazioni i valori e la cultura di cui è portatore lo sport.

“Coinvolgere, diffondere, trasmettere” è anche il messaggio lanciato dal vicepresidente della Redel Vincenzo Romeo in rappresentanza della società neroarancio.

Il pomeriggio nel caratteristico centro aspromontano si è concluso con un momento conviviale curato nei particolari, in una splendida location organizzato e curato tra gli altri da Nino Calarco che ringraziamo insieme a tutti i presenti per la squisita ospitalità.