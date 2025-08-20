Redel Viola, il GM Vita: ‘Grande entusiasmo per la nuova stagione’

Dopo il finale amaro della scorsa stagione, la Redel Viola si ritrova per il raduno che apre ufficialmente il nuovo anno sportivo. Tra entusiasmo e voglia di riscatto, il GM Fortunato Vita parla per la prima volta quest’anno del nuovo roster, della società, e del percorso neroarancio.

“Grande entusiasmo, partiamo in questa stagione prendendo anche degli spunti positivi della stagione passata che sono veramente tanti. Al di là del risultato finale della prima squadra, però abbiamo avuto veramente tanti spunti per costruire qualche cosa di grosso, importante. Penso che è fondamentale che ci debba essere una struttura più solida, questo è il paletto: che abbia le idee chiare, a non fare i passi da gigante, a non pensare alla categoria. La categoria, se c’è la programmazione, se c’è la strutturazione, poi arriverà da sola, ne sono convinto“.

Sono queste le parole del gm della Redel Viola Fortunato Vita, che prosegue dicendo la sua sul roster nuovo di zecca dei neroarancio:

“È un bel mix, di atletismo, di molta tecnica ed esperienza. Secondo me è un gruppo veramente ben assortito in tutti i ruoli. In questa seconda stagione abbiamo una squadra ben assortita in tutti i ruoli, con una bella intensità, sicuramente, già dai primi allenamenti”.

“Il nuovo DS? Promette bene, promette bene – dice sorridendo – al di là del rapporto umano e personale, ritengo che sia, nel panorama cestistico di Reggio, una delle persone più competenti. Siccome ritengo che bisogna alzare il livello, è importante avere una figura al mio fianco che capisca di pallacanestro e che possa interfacciarsi con alcuni territori, con l’ambiente: chi meglio di lui”.

Un ultimo pensiero il Gm Vita lo rivolge al pubblico reggino, che ancora una volta risponde positivamente alla campagna abbonamenti: