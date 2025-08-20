Redel Viola: stagione ufficialmente aperta. Il raduno e da oggi la preparazione

Nel tardo pomeriggio di ieri, presso il Circolo Tennis “Rocco Polimeni”, si è aperta ufficialmente la stagione 2025-2026 della Redel Reggio Calabria.

Presenti tutti i giocatori insieme alla dirigenza e ai componenti dello staff tecnico, riuniti per i saluti di rito.

Sono intervenuti per il benvenuto Raffaele Foti, in rappresentanza della nuova proprietà della società Myenergy, coach Giulio Cadeo, il medico sociale, Dott. Giovanni Calafiore ed il GM Fortunato Vita.

Dopo i ringraziamenti ai presenti, Foti ha commentato: “Siamo la nuova proprietà, avendo acquisito le quote di maggioranza dallo scorso gennaio, ieri main sponsor oggi azionisti. Crediamo tanto in questo progetto. Un saluto lo rivolgiamo al Presidente Laganà che per sopraggiunti impegni non è riuscito ad essere con noi e lo stesso facciamo con la famiglia Barreca di Redel, Title sponsor del club”.

L’esempio del veliero spiegato da coach Cadeo, rende l’idea di che Viola sarà: “Attraversiamo un oceano, non sappiamo cosa ci attende, ma sappiamo quali dovranno essere i nostri compiti sia col vento sia senza. Tutti i ragazzi saranno fondamentali e tutti ne devono essere consapevoli. Un ringraziamento anche alla società, composta da persone straordinarie che ci darà modo di continuare il percorso intrapreso, con i tempi giusti; non solo la prima squadra, ma anche e soprattutto il settore giovanile”.

Il dottor Calafiore ha rinnovato la disponibilità totale dello staff sanitario: “Chiunque è passato da Reggio Calabria ha sempre mantenuto un ottimo ricordo sul nostro operato. Siamo a completa disposizione dei ragazzi, siamo sempre al loro fianco per qualsiasi problematica che andremo a gestire in tempi rapidi ed efficacemente”.

Ha poi concluso il GM, Fortunato Vita: “Un ringraziamento alle persone che ci hanno accompagnato nella scorsa stagione, emozionante da tutti i punti di vista. Il progetto, anche quest’anno, ha un peso importante a livello territoriale. Reggio Calabria è una città cestistica e noi ci crediamo. Abbiamo un nome importante ed abbiamo una responsabilità verso i tifosi e verso la Città.

La società è sempre più solida e strutturata e non ha niente da invidiare a club di categorie superiori. Lo sport è fatto anche di momenti difficili, ci sono anche gli avversari da non sottovalutare, ma l’importante è restare sempre uniti e compatti”.

La preparazione della squadra inizierà da oggi 20 agosto con due sedute, atletica e pesi al mattino e basket al pomeriggio.

La presentazione ufficiale ai tifosi e alla città nel mese di settembre”.