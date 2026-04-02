Redel Viola, è Ignazio Vitetta il nuovo preparatore atletico della prima squadra

Redel Reggio Calabria è molto lieta di comunicare che il preparatore atletico della prima squadra è il prof Ignazio Vitetta.

Il profilo di Ignazio Vitetta

Ignazio, Laurea magistrale in Scienze Motorie, ha acquisito le competenze di preparatore fisico nel corso base FIP conseguito a Torino.

È stato ammesso al corso di preparatore fisico nazionale FIP che partirà ad aprile e tra le sue esperienze figura l’incarico di Preparatore Fisico presso SEA Basket di Settimo Torinese con cui ha raggiunto lusinghieri risultati nelle categorie Under 17 e Under 15.

Ignazio è preparatore fisico FIP Calabria, ha ricoperto incarichi ai raduni provinciali FIP Calabria Cat. Under 14 e 15 e vanga esperienza come preparatoren atletico FIP Calabria a “Ogni regione conta”.

Il prof Vitetta è stato preparatore atletico anche presso società di Basket militanti in Serie C.

“Ignazio è già al lavoro ed entra a far parte dello staff neroarancio per la stagione sportiva in corso con grande entusiasmo, siamo certi che il suo apporto sarà molto utile per la preparazione atletica della prima squadra”, queste le parole del General Manager Fortunato Vita.

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Le dichiarazioni di Ignazio Vitetta

“È per me un grande onore entrare a far parte della famiglia della Viola. Ringrazio tutta la società per la fiducia e i miei colleghi dello staff per avermi coinvolto in questo progetto. Darò il massimo ogni giorno per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati. Affronto questa nuova avventura insieme, forte della mia preparazione e con gli occhi del bambino che segue questi colori fin dall’età di sette anni, Forza Viola, Forza Redel, Forza Reggio”.