Redel Viola, un movimento in uscita per i neroarancio

La Redel Viola Reggio Calabria comunica la rescissione consensuale del contratto con l’atleta Nikola Ivanaj. Il giocatore di nazionalità albanese ha firmato per la Mens Sana Basketball Siena.

A Nikola, che nel campionato fin qui disputato e nei mesi di permanenza a Reggio si è fatto apprezzare da tutti per impegno, professionalità e qualità tecniche e umane, va il nostro augurio per il prosieguo di carriera e per un futuro ricco di soddisfazioni.