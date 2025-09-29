Basket Serie B, la Redel cade in trasferta, ottimo esordio di Matera e Catanzaro. Classifica e risultati
Serie B Interregionale, 1ª giornata: i neroarancio cadono al supplementare. Prova convincente del Barcellona di Cigarini
29 Settembre 2025 - 09:40 | di Redazione
Si è conclusa la 1ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Girone F.
Esordio negativo della Redel Viola in trasferta, nell’anticipo di sabato, sul campo della Dinamo Brindisi. I neroarancio guidati per il secondo anno da coach Cadeo, hanno dimostrato ottime individualità ma sono caduti in un supplementare deciso dalla bomba del brindisino Di Ianni.
Sugli altri campi, ottima prova di Matera che espugna il palazzetto di Rende mentre l’altra calabrese, la Basket Academy Catanzaro, ha la meglio tra le mura amiche sul collettivo talentuoso e combattivo della Svincolati Milazzo.
Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.
Risultati 1ª giornata
Dinamo Basket Brindisi – Redel Viola 80-73
Basket Monopoli – Virtus Ragusa 71-63
Tecnoeleva Adria Bari – Basket Corato 69-70
Virtus Molfetta – Valentino BK Castellaneta 96-93
Basket Academy Catanzaro – Svincolati Milazzo 75-66
Bim Bum Basket Rende – Virtus Matera 84-97
Barcellona Basket – Mola New Basket 69-61
Riposo: Basket School Messina
Classifica Serie B – Girone F
Virtus Matera 2
Basket Academy Catanzaro 2
Basket Monopoli 2
Barcellona Basket 2
Dinamo Basket Brindisi 2
Virtus Molfetta 2
Basket Corato 2
Basket School Messina 0
Tecnoeleva Adria Bari 0
Valentino BK Castellaneta 0
Redel Viola 0
Virtus Ragusa 0
Mola New Basket 0
Svincolati Milazzo 0
Bim Bum Basket Rende 0
Prossimo Turno
Basket Corato – Basket Academy Catanzaro
Basket School Messina – Bim Bum Basket Rende
Virtus Matera – Basket Monopoli
Redel Viola – Virtus Molfetta
Valentino BK Castellaneta – Barcellona Basket
Virtus Ragusa – Tecnoeleva Adria Bari
Svincolati Milazzo – Dinamo Basket Brindisi