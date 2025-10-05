Basket Serie B, Catanzaro e Matera mantengono la vetta. Classifica e risultati
La Redel supera Molfetta al Palacalafiore mentre Messina, all'esordio quest'anno dopo il turono di riposo, asfalta Rende tra le mura amiche
05 Ottobre 2025 - 20:25 | di Redazione
Si è conclusa la 2ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Girone F.
Al Palacalafiore di Reggio Calabria la Redel Viola di coach Cadeo cerca la prima vittoria contro la Virtus Molfetta col sostegno del proprio pubblico dopo la sconfitta dell’esordio a Brindisi. Gara equilibrata nei primi due quarti con i pugliesi più concreti in attacco e soprattutto dalla lunga.
L’ottima prestazione di Marini e Fiusco e l’ingresso della coppia Fernandez/Paulinus regalano alla Viola la prima vittoria della stagione.
Sugli altri campi, vittoria facile tra le mura amiche della Basket School Messina, all’esordio quest’anno dopo il turono di riposo, che ha la meglio della Bim Bum Basket Rende grazie all’ottima prova del collettivo peloritano con Warden in evidenza. La Virtus Matera mantiene la vetta della classifica contro l’ottima Basket Monopoli.
Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.
Risultati 1ª giornata
Basket Corato – Basket Academy Catanzaro 74-85
Basket School Messina – Bim Bum Basket Rende 101-71
Virtus Matera – Basket Monopoli 87-85
Redel Viola – Virtus Molfetta 77-71
Valentino BK Castellaneta – Barcellona Basket 82-73
Virtus Ragusa – Tecnoeleva Adria Bari 83-74
Svincolati Milazzo – Dinamo Basket Brindisi (ancora in corso)
Riposo: Mola New Basket
Classifica Serie B – Girone F
Virtus Matera 4
Basket Academy Catanzaro 4
Basket Monopoli 2
Barcellona Basket 2
Dinamo Basket Brindisi 2
Virtus Molfetta 2
Basket Corato 2
Basket School Messina 2
Valentino BK Castellaneta 2
Redel Viola 2
Virtus Ragusa 2
Tecnoeleva Adria Bari 0
Mola New Basket 0
Svincolati Milazzo 0
Bim Bum Basket Rende 0
Prossimo Turno
Dinamo Basket Brindisi – Basket Corato
Tecnoeleva Adria Bari – Virtus Matera
Basket Monopoli – Basket School Messina
Virtus Molfetta – Svincolati Milazzo
Barcellona Basket – Redel Viola
Basket Academy Catanzaro – Virtus Ragusa
Mola New Basket – Valentino BK Castellaneta