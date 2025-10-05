La Redel Viola piega Molfetta al Palacalafiore

La Pallacanestro Viola ha affrontato Molfetta per la seconda giornata di Serie B interregionale 2025/2026 girone F al Palacalafiore. I primi tre quarti di gioco sono stati molto equilibrati. Entrambe le compagini hanno provato ad allungare, senza esito. Si è andati all’ultimo quarto con un leggero vantaggio neroarancio. L’ultimo quarto è stato gestito meglio dai padroni di casa che hanno conquistato così tra le mura amiche i primi due punti del campionato. Ottimo Paulinus con 15 punti, determinante e a servizio di tutti Fiusco con i suoi 14 punti come Laquintana accesosi nella seconda parte del match.

PRIMO QUARTO

I primi due punti sono di Favali. Risponde Marini su assist di Clark. Ancora Marini per il 4 a 2. Pieri due su due dalla lunetta. Ani guadagna i liberi, trasforma entrambi. Sirakov per il 6 a 6. Quarta dalla lunga distanza. Fiusco trasforma entrambi i liberi. Mezzina per il +4 degli ospiti. Marini da sotto. Segna ancora Marini dopo un aver conquistato un rimbalzo. Favali dalla lunetta, due su due. Quarta dalla lunga distanza per il +5, risponde Fiusco. Paulinus in sospensione per il -1. Daunys porta sul +3 Molfetta. Si chiude la prima frazione di gioco sul 16 a 19.

SECONDO QUARTO

Paulinus su passaggio di Fernandez. Senghor per il +2. Sirakov piazza la tripla del +5. Agbortabi dopo un rimbalzo offensivo di Maresca. Agbortabi danza sotto canestro e porta la Viola sul -1. La tripla di Fiusco vale il 26 a 24. Coach Gallo chiama Time Out. Daunys per gli ospiti. Ancora Daunys. Coach Cadeo chiama Time Out. Pieri segna. Bolis, due su due dalla lunetta. Ani per il -4 dei neroarancio. Quarta per Molfetta. Fiusco per il 30 a 34. Clark per i neroarancio, Laquintana per il pari. Daunys per il +2. Coach Cadeo chiama Time Out. Bolis chiude la seconda frazione di gioco sul 34 a 38 per Molfetta.

TERZO QUARTO

Tripla di Clark. A Sirakov risponde Laquintana sempre dalla lunga distanza. Fiusco per il +2 dei neroarancio. Fiusco in penetrazione per il 45 a 41. Coach Gallo chiama Time Out. Pieri per gli ospiti. Pieri dalla lunetta, uno su due. Laquintana per il 48 a 44. Quarta per il -2. Favali per la parità. Laquintana dalla lunetta, due su due. Sirakov da tre e poi Pieri per il +3 di Molfetta. Favali in sospensione. Coach Cadeo chiama Time Out. Laquintana per i neroarancio. Agbortabi segna e guadagna fallo, trasforma il libero che vale il 55 a 55. Tripla di Fernandez, risponde Senghor. Paulinus da tre. Si va all’ultimo quarto sul 61 a 57.

ULTIMO QUARTO

Paulinus da tre. Bolis per gli ospiti. A Daunys risponde Paulinus dalla lunga distanza. Tripla di Fernandez. Tripla di Pieri. Daunys porta i suoi sul -3. Marini per il 72 a 67. 2 minuti al termine. Sirakov trasforma una tripla. Marini dalla lunetta, due su due. Coach Gallo chiama Time Out. Favali dalla lunetta, uno su due. Paulinus dalla lunetta, uno su due. Coach Gallo chiama Time Out. Laquintana subisce fallo, due su due ai liberi. Si chiude il match con il risultato di 77 a 71 a favore della Redel Viola Reggio Calabria.

Il tabellino

Redel Viola Reggio Calabria – Dai Optical Virtus Molfetta 77-71 (16-19;18-19;21-17;16-14)

Redel Viola Reggio Calabria: Fiusco 14, Agbortabi 7, Ani 4, Paulinus 15, Fernandez 6, Zampa 0, Mazza NE, Marini 12, Maresca 0, Clark 5, Pes NE, Laquintana 14. Allenatore: Cadeo

Dai Optical Virtus Molfetta: Bolis 6, Quarta 10, Daunys 15, Potito NE, Favali 9, Brugia NE, Senghor 4, Pieri 10, Annese NE, Mezzina 3, Sirakov 14. Allenatore: Gallo.

Arbitri della serata i signori Gianmarco Greco di Catanzaro e Giorgio Raffaele Loccisano di Cosenza.