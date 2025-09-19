Il 49° Trofeo Sant’Ambrogio è della Redel Viola. Vittoria all’ultimo respiro contro Catanzaro

La Redel Viola ha affrontato il Catanzaro nella finale del 49° Trofeo Sant’Ambrogio tra le mura amiche del Palacalafiore. La squadra di coach Giulio Cadeo ha disputato due primi buoni quarti per poi cedere il passo nella terza frazione all’ottimo Catanzaro allenato da Iliano Sant’Ambrogio. Nell’ultima frazione di gioco si combatte fino alla fine. Gli schemi e le scelte di gioco premiano i neroarancio che nonostante i tentativi riusciti di rimonta degli ospiti si aggiudicano la partita ed il Trofeo. Il terzo posto è andato al Barcellona che si è aggiudicato il match per 79 a 64 contro Rende.

PRIMO QUARTO

I primi tre punti sono di Maresca. Tyrtyshnyk per Catanzaro. Gaye dalla lunetta, due su due. Zampa dalla lunga distanza. Marini in sottomano. Coach Sant’Ambrogio chiama Time Out. Laquintana guadagna la lunetta, due su due. A Tyrtyshnyk risponde Laquintana. Ancora Laquintana, questa volta dalla lunga distanza. Diversi tentativi di tiro da parte di entrambe le compagini. Laquintana per il 17 a 6. Bartolozzi dalla lunetta, due su due. Bartolozzi in sospensione. Coach Cadeo chiama Time Out. Marini dalla lunetta, due su due. Fiusco ai liberi, due su due. Tripla di Canestrari. Fiusco per il +10 ad 1:22 dal termine della prima frazione di gioco. Dozic, due su due ai liberi. Agbrotabi in gancio. Dozic da sotto, risponde Fernandez. Si chiude sul 27 a 17 il primo quarto di gioco.

SECONDO QUARTO

Paulinus dalla lunga distanza. Ani dalla lunetta, zero su due. Fernandez dalla lunga distanza, risponde Battaglia da tre. Battaglia segna e guadagna la lunetta, non trasforma il libero. Procopio dalla lunetta, zero su due. Ani in gancio per il 34 a 22. Guadagna anche un libero, che non trasforma. A Okiljevic risponde Clark. Ani porta il punteggio sul 38 a 24. Coach Sant’Ambrogio chiama Time Out. Gaye da tre. A Maresca risponde Tyrtyshnyk. Tyrtyshnyk dalla lunetta, uno su due. Maresca dalla lunga distanza, risponde Canestrari sempre dalla lunga distanza portando il Catanzaro sul -10. Gaye dalla lunetta, zero su due. Un’altra tripla di Maresca, risponde Tyrtyshnyk con una tripla e guadagnando la lunetta. Trasforma il libero a sua disposizione. Laquintana dalla lunetta, due su due. Zampa dalla lunetta, due su due. 51 a 38 il punteggio ad 1:10 dall’intervallo lungo. Bartolozzi dalla lunetta, due su due. Paulinus per il +13. Bartolozzi piazza la tripla del -10. Fernandez, due su due ai liberi. Tyrtyshnyk dalla lunetta. Laquintana in sospensione. Si chiude il secondo quarto sul 57 a 45.

TERZO QUARTO

Laquintana da sotto, Gaye recupera palla, nell’azione successiva segna per interferenza. Catanzaro a -10. Bartolozzi da sotto. Tyrtyshnyk porta il punteggio sul -6. Coach Cadeo chiama Time Out. Laquintana servito da Fernandez per il +8 dei neroarancio. Bartolozzi, due su due dalla lunetta. Bartolozzi dalla lunga distanza per il -3 di Catanzaro. Okiljevic dalla lunetta, uno su due. Tyrtyshnyk per il sorpasso dei giallorossi. 61 a 62 a 2:34 dal termine del terzo quarto. Clark guadagna la lunetta, zero su due. Agbortabi, due su due per il controsorpasso della Viola. Giglio, uno su tre. Diversi errori da parte di entrambe le squadre. Si va all’ultimo quarto sul 63 a 62.

ULTIMO QUARTO

Fiusco per il +3 neroarancio. Paulinus guadagna la lunetta, sbaglia entrambi i liberi. Bartolozzi in sottomano. Dozic si beve la difesa, risponde Maresca. Laquintana per il +3 neroarancio. Tyrtyshnyk per la nuova parità. Bartolozzi segna e guadagna la lunetta, trasforma il libero. Marini dalla lunetta, due su due. Maresca dalla lunga distanza. Time Out. 74-72 a 2:47 dal termine. Tyrtyshnyk dalla lunetta, uno su due. Coach Cadeo chiama Time Out. Fernandez guadagna la lunetta, in un momento fondamentale della partita, fa uno su due. Fernandez tiene palla e si porta nuovamente ai tiri liberi, uno su due per il play argentino. Tyrtyshnyk dalla lunetta fa due su due. Laquintana subisce fallo, dalla lunetta non sbaglia entrambi i tiri. Time Out. Si chiude il match con diversi tentativi di tiro del Catanzaro. Risultato finale 78-75 per la Redel Viola che si aggiudica il 49° Trofeo Sant’Ambrogio.

Il tabellino

Redel Viola Reggio Calabria – Catanzaro Basket (27-17, 57-45, 63-62, 78-75)