Redel Viola, arriva Matera in un Palacalafiore a porte chiuse. Definito l’orario del match

Pregara insolito per i neroarancio in attesa del verdetto del giudice sportivo. L'analisi dell'avversario

Un pregara insolito quello dell’undicesima giornata, l’ultima di andata. Basket “sospeso” a Reggio Calabria nell’attesa del verdetto della giustizia sportiva, che è arrivato in serata con notizie positive per la società neroarancio: parzialmente accoglimento del ricorso, squalifiche ridotte, ammende revocate.

E un referto arbitrale, di fatto, sbugiardato.

Redel Viola – Virtus Matera si gioca quindi al Palacalafiore, stasera alle 20.30, e a porte chiuse.

I neroarancio hanno reagito al post gara contro Messina e alle successive decisioni della giudice sportivo da vera squadra. Il parapiglia finale, le offese passate quasi inosservate al giocatore Idiaru, le squalifiche e tutto il resto hanno rappresentato senza dubbio uno scossone per il gruppo reggino, che però ha risposto come doveva sul campo di Catanzaro.

E la squadra è diventata, assieme all’ambiente, una “pigna” che darà battaglia sui parquet di B da qui alla fine della stagione.

L’avversario

La neopromossa Virtus Matera, grazie al mercato dell’ambizioso presidente Papapietro, era accreditata come una delle big del campionato ‘24-’25 ma ha inizialmente deluso nel suo percorso di adattamento alla nuova categoria.

Dopo la conferma del play-guardia Marco Spada la società ha annunciato gli acquisti della guardia Lorenzo Incitti, playmaker la stagione passata a Messina col Castanea, e del play-guardia Francesco D’Agnano.

Il colpaccio sempre di inizio mercato arriva però con l’acquisto del play-guardia Stefano Rubinetti, l’anno scorso in B Nazionale con il Bisceglie, mentre da Ragusa arriva un‘altra comboguardia, Antonio Cioppa, classe ‘99 con buona visione di gioco e ottimo realizzatore.

Sotto canestro il lituano Benas Bogdanavicius, al terzo anno coi lucani e in fase di recupero dopo l’infiammazione tendinea, e Airaghi, ala con buoni movimenti nel pitturato, ottimo rimbalzista e bravo anche al tiro.

Altro acquisto importante e tassello fondamentale è Matteo Zanetti, ala piccola e duttile, dalle mani veloci e precise al tiro. 2001 cresciuto cestisticamente a Bologna con esperienza in A2 e in B, “Zanna” fa parte del quintetto base di coach Mollica.

Dalla panchina i contributi dell’ala Giorgio Manna, del capitano Ciccio De Mola, del già citato Incitti e del giovane talento Drzajic.

Il presidente Papapietro è come detto ambizioso e ha già annunciato futuri interventi in sede di mercato per alzare quell’asticella al momento troppo bassa per le aspettative della piazza materana.



Finora i lucani si sono dimostrati una squadra con buona tecnica, che sa variare i ritmi di gioco, ma “leggerina” sotto canestro, soffrendo spesso la mancanza di energia e centimetri dalla panchina. Fondamentale per Matera il fattore casa: quest’anno è solo al PalaSassi Salvatore Bagnale che i lucani hanno raccolto punti.

Arbitri della gara i signori Antonio Caputo di Lamezia Terme (CZ) e Giuseppe Catania di Barcellona Pozzo di Gotto (ME). La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della Redel Viola.