La Redel Viola in trasferta a Molfetta per allungare la striscia positiva

Poche ore alla palla a due della seconda giornata di ritorno del girone F di Serie B Interregionale. Un altro banco di prova attende la Redel Viola che alle 18:00 è impegnata in trasferta al PalaPoli (a porte chiuse per squalifica), casa della DAI Optical Virtus Molfetta.

I ragazzi di coach Cadeo sono chiamati a confermare l’ottimo momento in campionato, con le 6 vittorie consecutive che hanno riportato in alto la squadra neroarancio fino alla seconda posizione in solitaria, dopo un avvio di stagione complicato.

La gara d’andata al Palacalafiore era terminata con la vittoria della Viola e la conquista dei primi due punti della stagione. Oggi motivazioni e obiettivi di entrambe le squadre non sono cambiati, con la Viola determinata a proseguire la striscia positiva e i padroni di casa pronti a giocarsi le proprie chance di prender parte alla corsa ai playoff.

L’avversario

Molfetta si è presentata alla nastri di partenza con un team notevolmente trasformato rispetto a quello dell’annata precedente. Per la guida tecnica, la Virtus ad inizio stagione ha optato per una soluzione a doppia direzione, affidandosi a Gianluca Gallo e Ilario Azzolini, ma nelle ultime ore la società pugliese ha comunicato di aver concluso la collaborazione con Gallo per lasciare le redini della panchina al solo Azzolini. Le uniche conferme sono quelle del capitano Sirakov, alla sua terza stagione con la squadra e figura centrale sia sul campo che nello spogliatoio, e di Shaka Balladino.

Il nuovo gruppo è composto in gran parte da giocatori giovani, ma con un grande potenziale, provenienti non solo dal panorama italiano, ma anche da esperienze internazionali. Tra i volti più conosciuti ci sono il giovane Simone Quarta, ex Milazzo, il talentuoso e prolifico (14.2 pp) Alessio Bolis nel ruolo di guardia, l’ala classe 2004 Niccolò Pieri, il giovane centro Mamadou Senghor, l’ala versatile Giancarlo Favali e il primo acquisto di mercato, l’ala Rimantas Daunys dalla Lituania, top scorer della squadra con 15.8 punti di media a partita.

Rispetto alla gara d’andata, a dicembre il team si è arricchito con l’ingaggio di Alessio Natalini, un nuovo elemento che completerà il roster sotto la guida dei coach Gallo e Azzolini. Natalini, classe 2003 e con un’altezza di 193 cm, è un atleta fisicamente solido, noto per la sua difesa ostica e per il buon tiro dalla distanza, accompagnato da una spiccata capacità di visione di gioco.

Arbitri della serata saranno Giorgia Carella di Brindisi e Matteo Conforti di Matera. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social delle due squadre.