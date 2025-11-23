Esame di maturità per la Redel Viola: al Palacalafiore arriva la capolista Ragusa

La Redel Viola si appresta ad affrontare uno degli avversari più ostici e degli impegni più gravosi della regular season. Alle 18:00 al Palacalafiore di Reggio Calabria sbarca la capolista del girone F di Serie B Interregionale, la SuperConveniente Virtus Ragusa di coach Massimo Di Gregorio.

I reggini dopo un avvio stentato vivono un momento di ricostruzione e sono reduci dall’importante vittoria sul campo di Corato, dove la squadra neroarancio ha mostrato passi avanti grazie anche al nuovo innesto di Marco Laganà, subito utile alla causa neroarancio. Una prova di forza e maturità, quella in terra pugliese, che ha ridato linfa vitale ad una squadra ancora in fase di crescita e definizione, ma con l’ambizione di arrivare pronta nei momenti cruciali della stagione.

L’avversario

La Virtus Ragusa sta vivendo un ottimo momento in campionato, con sette vittorie consecutive dopo la sconfitta all’esordio contro il Monopoli. Nella recente sfida contro Castellaneta, i siciliani hanno rimontato un divario di 16 punti, confermando la loro solidità mentale e la qualità offensiva.

La squadra, che ha un roster profondo, può contare su diversi giocatori stabilmente in doppia cifra, con Marcus Brown stella assoluta del gruppo siciliano. In regia, il playmaker Tommaso Lanzi si è unito alla squadra dopo l’esperienza con la Bakery Piacenza. Sotto canestro, il reparto lunghi è di livello con l’esplosività del nigeriano Adeola, l’esperta ala italo argentina classe ‘91 Fabi, e i 208cm per 124 chili del centro estone Peterson.

Il gruppo è completato da conferme come Ianelli, il capitano, Piscetta e Tumino, e nuovi arrivi come l’esterno Simone Cardinali. Inoltre, continuano a far parte del team giovani promesse come Barracca, Guastella, Mancuso e Cantone, tutti prodotti del vivaio.

Una combinazione di esperienza e gioventù che prende la Virtus Ragusa una delle pretendenti più accreditate per la promozione in B nazionale.

Arbitri della serata i signori Luca Beccore e Carlo D’Amore di Messina. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della Redel Viola.