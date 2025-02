Redel Viola, vittoria sofferta a Brindisi e primi punti nel play-in Gold

La Redel Viola rientra vittoriosa dalla complicata trasferta di Brindisi, dove ritrova il successo, due punti preziosi per la classifica del play-in Gold ed una prestazione finalmente convincente.

Espugnare il Palazumbo è stata un’ impresa ardua riuscita solo nei minuti finali di una gara equilibrata, grazie ad una buona prestazione corale in cui sono spiccati i contributi del nuovo arrivato Lorenzo Dell’Anna, top scorer (24 pt) e miglior valutazione tra i neroarancio, e l’energia dei vari Simonetti, Ani e Paulinus.

Primo quarto sostanzialmente equilibrato con i padroni di casa che partono con maggior slancio grazie ad Epifani ed all’ottimo Stonkus. Ani non entra ancora in gara. Commette il suo secondo fallo ed al suo posto Ilario Simonetti porta energia e lavoro sporco utili per il primo allungo della gara. Il nuovo acquisto Dell’Anna parte in quintetto ed è già ben inserito nei movimenti e nelle dinamiche impartiti da coach Cadeo, la Viola chiude bene il primo quarto sul 17 a 11.

Stonkus e Di Ianni nel secondo quarto aprono le danze per i brindisini con due bombe pesanti e dolorosissime. Risponde subito Ani, ma i biancoazzurri sono rientrati in campo con maggiore intensità ed efficacia: Stonkus e Datuowei realizzano il controbreak portando avanti la Dinamo Brindisi sul 33 a 29.

Ancora Ani e Paulinus provano a cambiare l’inerzia di questa seconda frazione di gioco, ma Stonkus e Datuowei (con 28 e 26 di valutazione i due mvp della gara) sembrano inarrestabili e chiudono in vantaggio la prima metà del match sul punteggio di 42 a 35.

La Redel rientra dal riposo lungo più carica e con un ottimo Cessel si riavvicina sul 44-41. I neroarancio impongono adesso i ritmi di gioco ad una gara sempre più ad alta intensità: tanti rimbalzi offensivi (44 a 28 il computo totale per i neroarancio a fine gara) e seconde chance per la Viola che, azione dopo azione, riporta il punteggio in equilibrio. La Dinamo Basket prova a restare aggrappata con Stonkus e Di Ianni che tuttavia sbagliano le loro controrepliche, Simonetti e tre bombe mortifere di Dell’Anna riportano i reggini sul +8: 44-52.

I ragazzi di coach Cadeo leggono bene la difesa avversaria e con buona rotazione della palla Bangu trova Idiaru libero da tre. Gli risponde da distanza siderale Di Ianni, poi Calò e ancora Di Ianni riavvicinano i volitivi padroni di casa che chiudono sul -1 il terzo quarto.

Paulinus e Ani iniziano bene l’ultima frazione, tagliando a fette in penetrazione la zona brindisina.

Simonetti da “falso sesto uomo” fa il suo solito lavoro sporco sotto canestro e dalla lunetta porta la Viola sul +6 (66-60), ancora Paulinus da tre allunga per il neroarancio.

I pugliesi non ci stanno e reagiscono ancora con la loro migliore arma stasera: il tiro da tre. Stonkus colpisce dal solito angolo in basso a sinistra, mattonella calda dei biancoazzuri, Datuowei riscalda le mani e dalla lunga riporta il punteggio in parità: 71-71.

Ancora Simonetti recupera un pallone preziosissimo sotto canestro e con un gioco da tre punti riporta i neroarancio avanti. Segna ancora Paulinus sul suo assist di Idiaru, Stonkus e Di Ianni sbagliano due tiri facili, Paulinus dopo due rimbalzi consecutivi segna il canestro del +7.

Nel finale concitato la Redel sfrutta saggiamente il cronometro, Paulinus segna l’ultimo canestro neroarancio che suggella il primo successo per i reggini nel play-in Gold. Il canestro di Stonkus chiude la gara sul punteggio di 80-75.

Leggi anche

L’appuntamento per il popolo neroarancio (giunto fino a Brindisi con un nutrito e rumoroso gruppo di tifosi) è per domenica prossima alle 18:00 al Palacalafiore, dove la Redel Viola troverà la Tecnoeleva Adria Bari a ostacolare il cammino verso l’obiettivo promozione.