Referendum giustizia, i 5 Comuni a Reggio con la più alta percentuale di NO

La provincia di Reggio Calabria è stata l’unica in Calabria in cui, nel risultato complessivo del referendum sulla giustizia, ha prevalso il Sì. Un dato politico rilevante, che però non cancella le differenze emerse all’interno dei singoli territori.

Guardando infatti ai risultati Comune per Comune, si nota come in alcune realtà della provincia il No abbia ottenuto percentuali molto alte, andando in direzione opposta rispetto al dato generale reggino. È il segno di un voto tutt’altro che uniforme, con orientamenti diversi tra aree della stessa provincia.

In cima alla classifica dei Comuni con la più alta percentuale di No ci sono Bivongi, dove il 71,26% degli elettori ha scelto di respingere il quesito referendario, e Gerace, secondo con il 67,38%.

Al terzo posto si colloca Canolo, con il 61,01% di No, seguito da Staiti, che si attesta al 60,98%. Chiude la top five Roccella Jonica, con il 59,45%.

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I cinque Comuni della provincia di Reggio Calabria con la più alta percentuale di No

Bivongi – 71,26% Gerace – 67,38% Canolo – 61,01% Staiti – 60,98% Roccella Jonica – 59,45%

Il dato evidenzia quindi una doppia lettura del voto in provincia di Reggio Calabria. Da un lato il risultato complessivo, che ha premiato il Sì e ha reso il territorio reggino un caso unico nel panorama calabrese. Dall’altro, l’analisi locale, che mostra come in diversi Comuni il No abbia trovato un consenso ampio e in alcuni casi molto marcato.